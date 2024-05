Fiat Titano è un flop: in tre mesi appena 233 unità immatricolate a causa di uno sciopero

Dopo tre mesi dal suo lancio sul mercato brasiliano, ci si aspettava che il Fiat Titano avesse già guadagnato una buona quota di mercato, ma purtroppo non è stato così. Il pick-up di medie dimensioni di Stellantis ha venduto solo 233 unità fino ad ora. Secondo quanto riportato dalla giornalista Paula Gama, editorialista dell’UOL, i concessionari riferiscono che la domanda iniziale era notevole, tuttavia, a causa della mancanza di disponibilità di unità e della scarsa visibilità del modello sulle strade, l’entusiasmo degli acquirenti si è gradualmente affievolito.

Il debutto di Fiat Titano è un flop ma la colpa non è del modello e nemmeno di Fiat

Uno dei rivenditori ha affermato: “Inizialmente, Fiat Titano ha generato un grande interesse. Abbiamo avuto numerosi clienti interessati e molti ordini effettuati, ma la mancanza di disponibilità di prodotto nei nostri punti vendita sta causando una perdita di interesse”. Alcuni rivenditori sostengono che i consumatori stanno gradualmente dimenticando del lancio del Fiat Titano poiché non lo vedono circolare per le strade. In breve, sembra che il detto “chi non vede, non ricorda” si applichi al pick-up del marchio italiano.

Ma allora di chi è la colpa? Importata da Montevideo, in Uruguay, la Fiat Titano deve superare l‘ispezione Ibama per entrare legalmente nel mercato brasiliano, tuttavia, da gennaio l’agenzia federale per l’ambiente sta effettuando le sue attività molto lentamente. In questo caso, normalmente la licenza ambientale viene concessa per i lotti importati in soli 10 giorni, ma ora i dipendenti dell’Ibama, che chiedono migliori condizioni lavorative e salariali, sfruttano il termine per concedere il rilascio.

Questo periodo è di 60 giorni, ritardando notevolmente l’ingresso dei veicoli importati nella dogana del paese. Si stima che più di 43 mila veicoli siano ancora in attesa dell’approvazione dell’Ibama per poter essere distribuiti e venduti.

Stellantis ha riferito che lo sciopero a Ibama colpisce la distribuzione dei veicoli importati, così come quella di altri marchi. Senza una soluzione del caso, poiché gli agenti non sono necessariamente fermi, il consumatore alla fine non avrà la possibilità di acquistare e, senza questa, opterà per l’offerta disponibile.