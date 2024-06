DS Automobiles: sviluppa un nuovo modo di godere del comfort termico nell’auto

In un inizio d’anno segnato da sbalzi termici estremi e da un’estate che si preannuncia torrida, il comfort termico diventa uno dei concetti più apprezzati a bordo di un’auto. Tuttavia, la necessità di fornire aria fresca o calda all’abitacolo rappresenta una sfida estetica per i team di progettazione, che devono installare prese d’aria che rompano le linee pulite delle console e dei cruscotti come cicatrici. Su questo DS Automobiles ha dedicato molto tempo e lavoro.

DS Automobiles lavora da anni su nuove soluzioni per il comfort termico che debuttano su DS 4

Anche il tempo necessario per avviare e regolare il sistema di climatizzazione su una temperatura diversa da quella del forno o del frigorifero rappresenta un grosso ostacolo per godere del massimo livello di comfort. DS Automobiles ha lavorato alla soluzione di questi due problemi che sono stati realizzati nella DS 4: i sistemi DS Air e Quick Launch.

DS Air rende invisibile il sistema di climatizzazione, garantendo il massimo livello di efficienza ed efficacia. I fori di ventilazione centrali non sono visibili, ma sono discretamente posizionati sotto i pulsanti di controllo del climatizzatore, formando una lastra stretta e impercettibile. Questo innovativo sistema crea due flussi d’aria completamente indipendenti, che possono essere regolati a piacimento. Una manopola triangolare posta sull’estremità destra della consolle permette di dirigere l’aria verso l’alto o verso il basso, mentre una rotella sul lato opposto la invia verso destra o sinistra, modulandone anche l’intensità.

In estate, lasciare l’auto in pieno sole può riservare spiacevoli sorprese come trovare un interno caldo e l’impossibilità di sedersi o mettere le mani sul volante per diversi minuti. La stessa cosa accade in inverno per ragioni completamente opposte. Con Quick Launch, gli ingegneri di DS Automobiles hanno trovato la soluzione a questo problema e l’hanno applicata per la prima volta su DS 4.

Grazie a questa innovazione, il sistema si adatta automaticamente alla temperatura esterna. In pieno caldo, l’aria condizionata è accesa al massimo e la ventilazione del sedile è attivata. In inverno viene attivato il riscaldamento, compresi sedili e volante, e gli specchietti vengono disappannati. A temperature medie, viene attivato il flusso d’aria più elevato possibile con distribuzione e temperatura automatiche, sempre pensando al massimo livello di comfort.

Implementata per la prima volta sulla concept car Divine DS, la tecnologia DS Clean Cabin ti consente di godere in ogni momento della migliore qualità dell’aria a bordo. Dopo essere stato attivato in modo molto semplice tramite il touch screen centrale, valuta la qualità dell’aria nell’abitacolo grazie ad un sensore di CO 2 e ad un altro sensore per le particelle in sospensione. Un filtro HEPA purifica l’abitacolo in pochi minuti, riportando l’indice di qualità dell’aria AQI a valori ottimali.

Per gli utenti dei veicoli elettrificati della gamma DS Automobiles E-TENSE, l’applicazione MyDS diventa un sofisticato telecomando da cui è possibile controllare a distanza un’ampia varietà di funzionalità legate al veicolo, tra cui climatizzazione, ricarica e autonomia, che possono essere programmate quotidianamente. Nel campo del comfort termico, permette di accendere il riscaldamento o l’aria condizionata mentre il veicolo è in carica per trovarlo alla temperatura perfetta quando ci si mette al volante.