Alfa Romeo: le sue immatricolazioni crescono anche a maggio in Spagna

Ancora buone notizie per Alfa Romeo La casa automobilistica del Biscione ha consolidato ulteriormente la sua presenza nel mercato premium spagnolo il mese scorso. A maggio il marchio italiano ha occupato il nono posto della classifica delle case automobilistiche con più vendite avendo registrato un totale di 329 immatricolazioni, pari ad una quota del 2 per cento e ad una crescita del 13 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno scorso.

Alfa Romeo chiude il mese di maggio nella top 10 del mercato premium con 329 immatricolazioni

Nei dati accumulati tra gennaio e maggio 2024, Alfa Romeo resta nella Top 9 Premium grazie alle sue 1.659 vetture immatricolate, l’8 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2023, che rappresenta una penetrazione del 2,1 per cento e un incremento annuo del 13 per cento. Dunque ottimi risultati per lo storico marchio milanese che si conferma in crescita in uno dei mercati auto più importanti per quanto concerne il vecchio continente.

Per quanto riguarda i risultati dei singoli modelli, da sottolineare il successo di Alfa Romeo Tonale, che già rappresenta quasi i tre quarti delle immatricolazioni del marchio, con 243 immatricolazioni a marzo, il 50 per cento in più rispetto a quelle ottenute nello stesso mese dell’anno scorso.

Molto bene anche Stelvio e Giulia e adesso si attende l’arrivo di Alfa Romeo Junior i cui ordini sono stati aperti di recente in Spagna dalla casa automobilistica del Biscione. Ricordiamo che secondo quanto anticipato da alcuni dirigenti del brand premium di Stellantis, questo veicolo dovrebbe rappresentare in futuro circa il 50 per cento del totale delle vendite del marchio e dunque il suo arrivo sul mercato favorirà e non poco la crescita delle quote e delle vendite della casa italiana.