Alfa Romeo Tonale: è già tempo di pensare ad una futura generazione?

Nuova Alfa Romeo Tonale è la futura generazione del SUV di segmento C che è stato svelato nella sua attuale versione nel mese di febbraio del 2022. Ci vorrà ancora del tempo prima di vedere dunque una futura generazione ma nonostante ciò sul web c’è già chi immagina come potrebbe cambiare questo modello. Si tratta del canale di YouTube Q-Cars che in un video ha immaginato quello che potrebbe essere lo stile di questo futuro crossover, la cui nuova versione di certo non arriverà prima del 2028.

Nuova Alfa Romeo Tonale: in un video immaginata come sarebbe una futura generazione che forse vedremo entro il 2030

Alfa Romeo Tonale per il momento sembra avere molto successo quindi pensare ad una nuova generazione sembra un po’ prematuro. Il lancio di una nuova versione del SUV potrebbe derivare dall’esigenza di prevedere una versione completamente elettrica che manca al modello attuale. Al momento non è chiaro se il biscione ovvierà a questa lacuna con un modello a se stante che utilizzerà una nuova piattaforma o se si anticiperà direttamente di qualche anno l’arrivo di una seconda generazione del modello.

Ricordiamo che al momento è confermato che dal 2027 Alfa Romeo non venderà più auto con motore a combustione. Di conseguenza se in quella data non sarà arrivata una nuova Alfa Romeo Tonale o comunque il SUV non avrà ricevuto una versione completamente elettrica allora lo storico marchio milanese potrebbe anche fare a meno di questo modello. Vedremo in proposito nel corso dei prossimi anni che notizie arriveranno per il momento dunque ci accontentiamo di questo render.