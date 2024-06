Alfa Romeo 6C 2500SS “Villa d’Este”: grandi celebrazioni al Villa d’Este Style One Lake One Car

È stata una grande festa quella registrata sabato 1 giugno scorso a Villa d’Este in occasione della tredicesima edizione del Villa d’Este Style One Lake One Car; uno show decisamente unico che celebra la ormai leggendaria Alfa Romeo 6C 2500SS “Villa d’Este”. Un modello decisamente unico per la storia di Alfa Romeo e delle belle auto in generale; celebre per aver ricevuto il nome della splendida location sul Lago di Como dopo aver vinto il Concorso d’Eleganza Villa d’Este del 1949. L’evento ha ancora una volta rappresentato il prologo del Concorso d’Eleganza “RealAlfa” di Arese che introduce un valido collegamento con il Concorso d’Eleganza Villa d’Este, che durante l’ultima edizione è stato vinto ancora da un’Alfa Romeo (una 8C 2300 Spider Figoni, ndr).

Si sono viste ben 12 Alfa Romeo 6C appositamente selezionate per l’evento

Il Villa d’Este Style One Lake One Car ha il compito di omaggiare l’iconica Alfa Romeo 6C 2500SS “Villa d’Este” con un evento glamour che mette al centro una vettura che è simbolo stesso di eleganza, cultura automobilistica e sportività. L’evento rientra in una serie di altri eventi dedicati alle vetture classiche che tramandano, da sempre, la tradizione di Villa d’Este nell’eleganza che ha fatto la storia dell’auto.

L’occasione ha permesso di celebrare il mito del Costruttore del Biscione in collaborazione col Registro Italiano Alfa Romeo, il RIAR, che ha introdotto all’evento ben 12 Alfa Romeo 6C appartenenti alle varie serie, tutte caratterizzate dal propulsore a 6 cilindri in linea tipico del modello. Il modello venne prodotto dal 1927 al 1953 e nel nome introduceva la sigla del 6 cilindri in linea posto sotto il cofano motore, lo stesso che ha contribuito ad alimentare il mito del marchio.

Alla tredicesima edizione del Villa d’Este Style One Lake One Car c’erano quindi ben cinque esemplari della rarissima Alfa Romeo 6C 2500SS “Villa d’Este”; d’altronde dei 32 esemplari realizzati all’epoca, ne esistono ancora soltanto 18 esemplari. A sorprendere durante l’evento ci ha pensato una 6C 2500SS “Villa d’Este” appartenuta per molti anni a un noto stilistica milanese, ma mai finora proposta in pubblico; oggi è di proprietà di uno statunitense. Presente pure una 6C 1500 di fine Anni Venti; parliamo dell’esemplare più antico oggi disponibile, oltre alla 6C 2300 “Mille Miglia” e alla 6C 2300 GT “Pescara” che aveva corso con la Scuderia Ferrari nelle prime fasi dell’azienda realizzata da Enzo Ferrari.