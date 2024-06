Maggio mese eccezionale per Jeep in Italia: Avenger ancora leader nel segmento dei B-SUV

Maggio è stato un mese eccezionale per Jeep. Infatti secondo i dati di Dataforce, la casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis si è piazzata al sesto posto nel ranking generale delle vendite in Italia, ottenendo anche altri traguardi significativi. Jeep Avenger continua a distinguersi nel mercato italiano, essendo il modello più venduto nel segmento B-SUV nel mese di maggio e in testa nelle vendite nei primi cinque mesi dell’anno.

Questo SUV, il primo progettato in Italia dalla casa automobilistica americana, offre una vasta gamma di opzioni: oltre alla versione completamente elettrica, che è la più venduta tra i B-SUV BEV, c’è anche un efficiente motore a benzina da 100 CV con cambio manuale, oltre alla recente introduzione della variante e-Hybrid con cambio automatico. Inoltre, il Jeep Renegade 4xe continua a primeggiare nel segmento dei B-SUV ibridi plug-in.

Jeep a maggio si spinge fino al sesto posto assoluto nelle vendite in Italia grazie soprattutto ad Avenger

Avenger, progettato presso il Jeep Design Studio Europe di Torino, incarna l’essenza di Jeep in un SUV compatto di 4,08 metri, unendo prestazioni, stile, funzionalità e tecnologia in modo unico. Rappresentando la quintessenza della “libertà concentrata”, Avenger offre le prestazioni tipiche di Jeep in un formato ottimale per le esigenze dei clienti europei, garantendo sicurezza sia su strada che in fuoristrada. Il suo abitacolo è estremamente flessibile e viene arricchito da un completo set di sistemi ADAS e tecnologie all’avanguardia. Questi garantiscono un’esperienza di guida totalmente digitale e connessa.

Il nuovo gruppo propulsore include un motore elettrico da 400 volt con un’autonomia fino a 400 km nel ciclo WLTP e fino a 550 km in ambiente urbano, offrendo un viaggio senza preoccupazioni. Inoltre, grazie alla sua capacità di ricarica rapida, bastano soli tre minuti per ottenere una carica quotidiana sufficiente a percorrere 30 chilometri.

Jeep continua a dominare il segmento B-SUV con Renegade, che rimane in testa tra i B-SUV ibridi plug-in con la sua offerta 4xe, ora aggiornata per il Model Year 2024. La tecnologia 4xe Plug-In Hybrid, presente non solo su Renegade ma anche su Compass, Wrangler e Grand Cherokee, rende i SUV Jeep ancora più potenti e divertenti da guidare. Dunque sicuramente un mese di maggio da ricordare per la casa automobilistica americana e soprattutto per la sua entry level Avenger.