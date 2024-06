Si vendono più Ferrari che Fiat 500 elettriche

Fiat 500 elettrica non sta ottenendo i risultati previsti nelle previsioni di Stellantis. Un dato emerge nettamente e cioè che ora come ora si vendono più Ferrari che city car elettriche di Fiat. Come riportato da Milano Finanza nei giorni scorsi la differenza nelle vendite tra Ferrari e Stellantis è notevole. Nel 2023, Ferrari ha venduto 13.663 veicoli, generando quasi 6 miliardi di euro di ricavi, il che equivale a circa 1.138 vetture al mese. D’altra parte, Stellantis ha consegnato solo cento 500 elettriche in Italia ad aprile. Questi numeri evidenziano una disparità significativa tra le due società in termini di volumi di vendita e ricavi generati.

Ferrari vende più di Fiat 500 elettrica: la city car elettrica in forte crisi

Ma ciò non stupisce se si pensa alla forte performance di Ferrari sul mercato, con record di vendite e prenotazioni, insieme al suo significativo surplus commerciale italiano, rappresenta un asset importante per Exor. Il gruppo detiene una quota del 24,6 per cento in Ferrari, il che contribuisce in modo significativo al suo valore complessivo. Inoltre, l’andamento positivo del titolo Ferrari, con un rialzo del 193 per cento negli ultimi cinque anni e del 38 per cento nel 2024, conferma ulteriormente la solidità e l’attrattiva del marchio. Questi fattori potrebbero spiegare perché Exor non si preoccupi eccessivamente della cessione del controllo di Stellantis ai francesi di PSA.

Quanto invece alla Fiat 500 elettrica si spera che con l’arrivo di una versione con più autonomia e un prezzo notevolmente più basso la tendenza possa invertirsi. Questi dati comunque confermano le grandi difficoltà vissute dalle auto elettriche in questo periodo storico. Non a caso è stato di recente annunciato che da questa auto deriverà una versione ibrida che verrà prodotta dal 2026 sempre presso lo stabilimento Stellantis di Mirafiori. Quanto alla Ferrari invece ricordiamo che nel 2025 sarà svelata la prima supercar elettrica al 100 per cento.