Ferrari ha sviluppato un display di infotainment rotante come Bentley

Ferrari sta lavorando su un nuovo sistema di schermo di infotainment rotante simile al Bentley Rotating Display. La casa automobilistica del cavallino rampante ha depositato la domanda di protezione della sua nuova innovazione presso l’Ufficio Brevetti Europeo. Il design del display rotante mostrerebbe un touchscreen e un pannello rivestito e potenzialmente un terzo schermo con tecnologia E Ink per diverse condizioni di illuminazione.

Nel brevetto Ferrari si rileva che ” è sempre più diffuso uno schermo centrale sempre più grande “, ma che “nella maggior parte dei casi tali schermi centrali sporgono dalla plancia alla quale sono collegati, sovrastandola o creando un effetto antiestetico, annullando parte del lavoro degli interior designer che definiscono la forma e le curve della plancia.” In poche parole, la casa automobilistica di Maranello afferma che gli schermi enormi sono molto richiesti ma in genere non sembrano perfettamente integrati con la plancia del veicolo su cui vengono installati.

Il Bentley Rotating Display presenta un’unità rotante a tre lati, ciascuno con una funzione specifica: un lato ospita un display touchscreen per l’infotainment, un altro mostra un insieme di indicatori analogici, mentre il terzo lato è caratterizzato da un pannello impiallacciato. Anche il design della Ferrari presenta un’unità rotante simile, ma con una configurazione leggermente diversa. In questo caso, ci sono due tipi di schermo distinti incorporati nei lati della rotazione.

Nella sua forma più semplice, il brevetto propone un pannello che può ospitare uno schermo per l’infotainment e un altro pannello con una finitura decorativa, che potrebbe essere realizzato in vari materiali come fibra di carbonio, pelle, legno, o altri elementi adatti all’ambiente interno di una Ferrari moderna. Questa configurazione rappresenterebbe un’opzione di produzione più economica e diretta.

In questo modo, Ferrari afferma di essere in grado di offrire agli occupanti una visione ottimale con qualsiasi luce, passando dai display tradizionali a quelli E Ink a seconda delle condizioni di luce all’interno dell’abitacolo. Sebbene la produzione della nuova tecnologia non sia certa, la recente attenzione del produttore italiano nel brevettare nuovi progetti di infotainment indica il desiderio di rinnovare l’esperienza dell’utente.