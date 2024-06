Stella Alpina 2024: il programma del noto evento per auto storiche

Entra nel vivo la marcia di avvicinamento alla Stella Alpina 2024. L’evento, per vetture storiche, celebra il ricordo dell’omonima competizione automobilistica disputata dal 1947 al 1955. Ora la formula è quella della regolarità, ma questo non va ad inficiare il valore dell’omaggio, di altissimo livello. Già definito il programma, nei minimi dettagli. Le date scelte per questo rendez-vous motoristico sono quelle dal 6 all’8 settembre. Gli appassionati sono pronti a tuffarsi nelle emozioni dei tempi romantici, insieme ai molti collezionisti attesi ai nastri di partenza.

La manifestazione è stata voluta e rilanciata dall’ASI (Automotoclub Storico Italiano), che ne cura anche gli aspetti organizzativi. Quest’anno si celebra la 39esima edizione. Anche se mancano diversi mesi all’appello, si cominciano già a respirare le atmosfere di questa rievocazione di matrice turistico-culturale, incastonata nel suggestivo scenario delle Dolomiti.

Alla Stella Alpina 2024 non mancheranno gli aspetti competitivi, con interessanti prove di regolarità sui tornanti del Trentino Alto Adige. Qui la cultura del motorismo storico si miscelerà alle tradizioni e alle bellezze naturalistiche del territorio. Il tutto, nel segno della memoria, per rendere un tributo agli antichi fasti di una corsa entrata nella leggenda. Ricco e assortito il programma, che non dovrebbe deludere né il pubblico né i partecipanti.

Foto Stella Alpina

Il via alle danze della Stella Alpina 2024, come dicevamo, è previsto per venerdì 6 settembre. Dalle 11.00 alle 14.30 di quella data sono previste le verifiche e gli accrediti all’Aeroporto “G. Caproni” di Trento, con buffet di benvenuto per equipaggi e ospiti. La partenza avrà luogo alle 15.00, da Piazza Fiera. Poi il rombante e festoso corteo di auto storiche si muoverà alla volta delle Val di Cembra, Val di Fiemme e Val di Fassa, per raggiungere Canazei.

Da qui, nella giornata di sabato 7 settembre, i protagonisti dell’evento si concederanno le emozioni di una tappa speciale, con transito su perle dolomitiche come il Passo Fedaia, il Colle di Santa Lucia, il Passo Staulanza e Forcella Cibiana. Alle 11.00 è previsto il passaggio dalla splendida Cortina d’Ampezzo, seguito dal transito dal Passo Falzarego e dal Passo Valparola. Seguirà la sosta pranzo ad Armentarola (Alta Val Badia), quindi di nuovo in viaggio verso il Passo delle Erbe, la Val Gardena e il Passo Sella per rientrare a Canazei.

Nella giornata di domenica 8 settembre, gli equipaggi della Stella Alpina 2024 ripercorreranno la Val di Fassa, la Val di Fiemme e la Val di Cembra, per raggiungere Pergine Valsugana. Da qui, dopo una sosta, si muoveranno con le loro auto storiche alla volta di Trento, dove sventolerà la bandiera a scacchi. Le premiazioni e il pranzo finale sono attesi a Villa Madruzzo. Ad arricchire l’evento ci penseranno alcune iniziative legate alla sostenibilità, ormai sempre più frequenti nel circuito delle classiche. La partecipazione alla rievocazione storica della Stella Alpina è aperta alle auto storiche suddivise nelle categorie “Legend” (costruite fino al 1955) e “Celebration” (costruite fino al 1974).