Citroën e-C3: da luglio la nuova campagna “La rivoluzione è iniziata”

Con la sua nuova Citroën e-C3, la casa transalpina dà inizio a una nuova rivoluzione francese. Finora i veicoli elettrici sono stati in gran parte considerati prodotti di lusso, riservati ad una élite. Con un prezzo di 23.900 € o soli 99 € al mese, la ë-C3 rende la mobilità elettrica ora accessibile a tutti. Per comunicare questo, Citroën lancia una campagna pubblicitaria con, per la prima volta, un team di produzione completamente integrato per creare più contenuti contemporaneamente, garantendo il massimo impatto su tutti i canali di distribuzione e durante il percorso di conversione del cliente.

La campagna per la nuova Citroën e-C3 inizierà in Francia il 1° giugno e in tutta Europa a luglio

I risultati sono spettacolari. Le riprese in un castello ungherese hanno mobilitato cinque squadre di produzione nell’arco di cinque giorni e cinque notti. Per lo spot televisivo, il pluripremiato regista Fredrik Bond non ha risparmiato gli sforzi per creare una visione cinematografica della rivoluzione Citroën e-C3. I costumi e le parrucche provengono dal film Maria Antonietta di Sofia Coppola. La squadra degli stuntman ha lavorato su Dune 2. La colonna sonora è la versione originale di Suffragette City di David Bowie. Con un tono decisamente anticonformista, il film finale racconta come i veicoli elettrici vengano finalmente messi in commercio per essere messi nelle mani di tutti.

Parallelamente alle riprese del film TV, diversi team hanno generato una ricca gamma di contenuti per i social media, capsule digitali, fotografie e immagini dietro le quinte. Di conseguenza, tutti i contenuti sono stati generati alla fonte in formati perfettamente adatti agli usi finali, dai banner di YouTube alle GIF e ai caroselli dei social media. Generando contemporaneamente una vasta gamma di contenuti televisivi, social media e digitali, la produzione sembra destinata a sorprendere il mondo della pubblicità tanto quanto la Citroën e-C3 sorprende il mondo automobilistico.

Questa nuova campagna pubblicitaria si inserisce nella lunga tradizione di creazione pubblicitaria di Citroën, i cui prodotti emblematici della Marca sono sempre stati accompagnati da pubblicità altrettanto innovative. Questo approccio ha inizio quando il nome Citroën illumina la Torre Eiffel nel 1925, fino al recente film per il rinnovamento della gamma utility che racconta la storia d’amore tra un professionista e il suo veicolo.

“L’eccellenza creativa nella pubblicità fa parte della storia di Citroën tanto quanto le soluzioni tecniche innovative che i nostri prodotti hanno portato nella vita quotidiana dei nostri clienti. La nuova ë-C3 è un prodotto rivoluzionario, che offre per la prima volta una mobilità elettrica accessibile , senza compromessi, per tutti. Questa vettura meritava una campagna accattivante e di grande impatto accompagnata da una musica fantastica”, ha dichiarato Federico Goyret, Direttore Marketing e Comunicazione di Citroën.