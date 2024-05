Maxi richiamo Citroen C3 e DS3, tanti disagi ma arrivano le prime auto sostitutive

Notizia di due settimane fa, la casa automobilistica francese Citroen ha richiamato 600.000 veicoli a livello globale. La maggior parte dei veicoli oggetto del maxi richiamo si trovano in Francia. La causa? Un problema decisamente preoccupante con il sistema airbag prodotto dalla giapponese Takata che potrebbe causare lesioni mortali.

Molti automobilisti si sono trovati di colpo impossibilitati a utilizzare i propri veicoli. A causa di questo difetto di sicurezza negli airbag, Citroen ha deciso di “bloccare” questo numero impressionante di automobili. I proprietari di modelli C3 prodotti tra il 2009 e il 2017 e di DS3 rilasciati nello stesso periodo hanno ricevuto una lettera che vieta loro di guidare. Solamente 181.700 veicoli si trovano in Francia.

I proprietari di Citroen C3 o DS3 sono stati avvisati prontamente tramite una lettera che informava come le sostanze chimiche negli airbag potrebbero deteriorarsi col tempo, mettendo a rischio di gravi lesioni o morte sia il conducente che i passeggeri.

Tanti i disagi registrati in questi giorni per i proprietari a dir poco scioccati da un rischio fatale (e potenzialmente improvviso) nella propria auto. Sylvie, una proprietaria di uno dei modelli difettosi, ha ricevuto la lettera e afferma: “Dobbiamo visitare un sito web, inserire un codice e seguire le istruzioni per registrarci”. Anche il suo meccanico fa fatica a reperire i pezzi di ricambio per risolverle il problema con l’unica auto di cui dispone. Molti automobilisti sono rimasti quindi sostanzialmente bloccati.

Un’altra, Mélanie, lamenta: “Sono davvero nei guai. Non ci sono mezzi pubblici, ho bisogno della mia macchina per il lavoro e sono molto arrabbiata con Citroën per non offrire alternative. Per questo motivo è costretta a continuare a usare la sua auto nonostante i rischi. Un’automobilista nota come sia una situazione paradossale; tale Mélodie ha trovato difficoltà a ottenere assistenza: “I concessionari sono bloccati, mi hanno detto che non riceveranno i pezzi prima di settembre”, anche lei ha continuato a utilizzare la sua macchina non più sicura per andare al lavoro.

Qualcuno, dalle concessionarie, ha asserito come la lettera fosse una decisione del governo francese per mettere pressione a Citroen e Stellantis, incoraggiando a usare comunque le auto, ha raccontato. Stellantis ha assicurato a Le Parisien che oltre 17.800 veicoli sostitutivi sono stati messi a disposizione dei clienti coinvolti e che 32.000 saranno disponibili entro la fine di giugno. Non tutti gli automobilisti sembrano aver ricevuto le opzioni per aiutarli nei loro disagi quotidiani.