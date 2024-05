Fiat: una nuova auto tutta made in Italy è ancora possibile?

Fiat negli ultimi anni ha lanciato diverse novità. Nel 2023 ha svelato le nuove 600 e Topolino, nel 2024 si appresta a far debuttare la nuova Panda che vedremo il prossimo 11 luglio. Il prossimo anno sarà invece la volta della nuova Multipla. Queste auto sono accomunate tutte da una cosa e cioè che non sono prodotte in Italia. Infatti la nuova 600 viene prodotta a Tychy in Polonia, la nuova Topolino a Kenitra in Marocco, mentre la nuova Panda sarà prodotta a Kragujevac in Serbia. Infine la nuova Multipla che vedremo l’anno prossimo sarà prodotta sempre in Marocco a Kenitra.

La domanda sorge spontanea: ci sarà ancora un nuovo modello Fiat fatto in Italia?

Ovviamente tutto ciò non fa piacere ai fan puristi del marchio che speravano che queste auto potessero essere prodotte nel nostro paese anche per aumentare la produzione di auto in Italia e favorire l’economia. Fiat però deve risparmiare in maniera da poter proporre le sue auto a prezzi competitivi e dunque inevitabilmente è costretta a produrre in paesi dove la manodopera costa poco e dove anche i componenti possono essere acquistati a prezzi competitivi. Questo in special moda in questa epoca di transizione verso le auto completamente elettriche che come sappiamo hanno costi molto elevati.

Storicamente, la Fiat ha dimostrato capacità di adattamento ai mercati internazionali attraverso la delocalizzazione di parte della sua produzione. In Polonia, ad esempio, sono stati fabbricati modelli iconici come la Fiat Cinquecento nel 1991 e la Fiat Seicento nel 1998. La Turchia, con lo stabilimento di Bursa, è diventata un nodo cruciale per la Fiat, producendo modelli come la Fiat Linea nel 2007 e la Fiat Tipo nel 2015, oltre a veicoli commerciali come Doblo, Fiorino e Ducato. Anche in Giappone, la Fiat ha avuto presenza con il lancio della Fiat 124 nel 2015 a Hiroshima. Questo spostamento ha registrato un’accelerazione a partire dal 2005, corrispondente al periodo in cui Sergio Marchionne è diventato CEO della Fiat, nel 2004.

Fiat è sempre stata nota per le sue auto popolari ed economiche, spesso prodotte in grandi quantità, con poche eccezioni come i modelli coupé e spider. Gli stabilimenti di Tofas in Turchia, Betim in Brasile e Tychy in Polonia sono stati fondamentali negli ultimi decenni per soddisfare questa domanda e rimanere competitivi nel mercato mondiale.

Dunque al momento sembra un po’ difficile pensare che Fiat in futuro possa decidere di produrre qualche nuovo modello nel nostro paese quanto meno per quello che concerne il breve o medio termine e soprattutto se si parla di modelli entry level. Si spera naturalmente che le cose possano cambiare.