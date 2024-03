Nuova Fiat 600 è l’auto ufficiale dell’edizione 2024 del festival Monstra

La nuova Fiat 600, modello simbolo del ritorno della Fiat nel segmento B, è l’auto ufficiale del festival Monstra 2024, festival di intrattenimento di Lisbona giunto quest’anno alla sua ventitreesima edizione. Monstra 2024 si svolgerà dal 7 al 17 marzo 2024 in diversi spazi della città come il Cinema São Jorge e il Museo Nazionale di Etnologia e FIAT sarà presente con l’ultimo nato della sua gamma, la nuova 600.

La nuova Fiat 600 in evidenza alla 23a edizione del Monstra – Lisbon Animation Festival che si svolgerà dal 7 al 17 marzo

Disponibile in versione puramente elettrica e ibrida, la 600 risponde alle esigenze dei clienti nel segmento dei crossover urbani con due opzioni elettrificate che rafforzano l’impegno di Fiat per una mobilità sempre più sostenibile. La Fiat 600e è dotata di un motore da 115 kW/156 CV e di una batteria da 54 kWh per garantire un’esperienza di guida senza emissioni per oltre 400 chilometri – nel ciclo combinato WLTP – o anche più di 600 chilometri se utilizzata in ambiente urbano. .

Per i clienti che non vogliono ancora effettuare il passaggio ad un veicolo 100% elettrico, la gamma del nuovo crossover italiano ha la risposta anche attraverso la versione Hybrid, che consente una riduzione di circa il 15% delle emissioni grazie alla sua innovativa tecnologia ibrida. con 100 CV di potenza che abbina un motore a benzina, una batteria da 48 Volt e un cambio elettrificato a doppia frizione.

Dal 2000, Monstra, il Festival dell’Animazione di Lisbona, ha l’obiettivo principale di celebrare la trasversalità artistica, oltre a promuovere l’incontro tra persone di arti diverse e la trasmissione di nuove visioni estetiche, utilizzando il Cinema d’Animazione come base. Nel corso del tempo, il Festival si è evoluto in un nuovo concetto, quello del Mostro in libertà. Prima a Lisbona, poi in tutto il Paese, visitando più di 40 città ogni anno, e poi in tutto il mondo, essendo già presente in più di 150 città dei cinque continenti.