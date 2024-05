Fiat offrirà solo auto elettriche dal 2030

Fiat ha deciso che venderà solo auto elettriche in Europa a partire dal 2030. Lo ha confermato Andreas Mayer responsabile dei marchi Abarth, Fiat e Fiat Professional in Germania. Mayer aveva precedentemente ricoperto il ruolo di Brand Country Manager per Fiat Professional presso l’allora FCA Germany fino al 2018. Dopo una pausa di cinque anni dal settore automobilistico, è tornato ad occuparsi dei marchi Abarth, Fiat e Fiat Professional. Il dirigente di Stellantis ha rilasciato una intervista molto interessante a Autohaus.

Andreas Mayer ha dichiarato: “Quest’anno vedremo sulle strade tedesche sia la Fiat Panda che l’Abarth 600e“. Ha anche anticipato che la nuova Scorpionissima da 240 cavalli sarà disponibile per l’ordine nei prossimi giorni. Riguardo alla Panda, Mayer ha specificato che le sue parole non si riferiscono alla Pandina, ma piuttosto alla “Pandona”. Quest’auto sarà svelata l’11 luglio e includerà per la prima volta nella storia del modello anche una versione con motore elettrico.

Mayer ha ulteriormente precisato: “La Fiat Panda attuale rimarrà disponibile con il motore Euro 7, mentre la 500 termica è al momento in vendita nei concessionari”. Con queste parole, si riferisce alla fine della produzione della 500 ibrida, la quale sarà sostituita a partire dal 2026 con un nuovo modello.

Per quanto riguarda il passaggio all’elettrico, Mayer ha dichiarato: “Nel quadro del nostro piano strategico Stellantis Dare Forward 2023, abbiamo delineato il nostro impegno a vendere esclusivamente auto completamente elettriche in Europa a partire dal 2030. In questo obiettivo, il marchio italiano sarà un leader nell’elettromobilità all’interno del Gruppo Stellantis.” Insomma se non ci saranno cambiamenti sarà quella la data oltre la quale non sarà più possibile comprare una nuova auto termica della principale casa automobilistica italiana.