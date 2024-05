Fiat Strada 2025: novità, motori, allestimenti

Fiat Strada 2025 sarà disponibile nelle concessionarie del marchio nei prossimi giorni. Non ci saranno modifiche alle dotazioni di serie o agli optional del pick-up, ma i prezzi subiranno un aumento, variando tra R$500 e R$2.000 a seconda della versione.

Dai prossimi giorni nelle concessionarie brasiliane arriva Fiat Strada 2025

La versione Endurance di Fiat Strada 2025 includerà una serie di equipaggiamenti di serie, tra cui aria condizionata, sterzo elettrico, barra di protezione del lunotto, cerchi in lamiera color piombo da 5,5 x 15′ con pneumatici 195/65 R15, volante regolabile in altezza e doppio airbag per guidatore e passeggero. Saranno presenti anche avvisi per l’uso della cintura di sicurezza del conducente, poggiapiedi e poggiatesta regolabili in altezza, sedili in tessuto nero con logo Fiat, cinture di sicurezza a tre punti regolabili in altezza, computer di bordo, consolle centrale con portaoggetti e portabicchieri, contagiri, controllo elettronico della stabilità, specchietti parasole per conducente e passeggero, funzione follow me home, freni ABS con EBD, ganci per il fissaggio del carico nel vano posteriore, griglia anteriore nera, Hill Holder e contachilometri digitale.

Fiat Strada 2025 Freedom con Cabin Plus è dotata di tutti gli equipaggiamenti Endurance e aggiunge regolazione sedile guida, antifurto, coprimozzi integrali, capottina marina, chiave con telecomando, telaio TFT 3,5″, dettagli esterni in tinta vettura, portiera guanti illuminati, predisposizione per radio + altoparlanti + antenna, specchietti esterni elettrici, cerchi in acciaio stampato 6.0 x 15″ + pneumatici 195/60 R15, sensore monitoraggio pressione pneumatici, presa USB (solo ricarica), serrature elettriche e finestrini anteriori elettrici.

Fiat Strada 2025 Freedom con Cabina Doppia viene fornita con tutti gli accessori della Cabina Singola e aggiunge alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, airbag laterale e lunotto termico. Il Design Tech Pack aggiunge cerchi in lega da 15″ e un sensore di parcheggio posteriore per ulteriori R$ 2.100.

Fiat Strada 2025 Volcano Double Cab dispone di tutta la dotazione Freedom CD e aggiunge un centro multimediale con touchscreen da 7″, seconda porta USB, tappetini, fari a LED, sensore di parcheggio, tendalino parasole, barre longitudinali sul tetto e 16″ cerchi in lega + pneumatici 205/55 R16″ La versione Volcano doppia cabina con cambio manuale ha il pacchetto opzionale Volcano Plus che aggiunge una telecamera per la retromarcia, sedili in pelle/tessuto, aria condizionata digitale automatica e caricabatterie wireless per R$ 3.500. Strada Volcano Double Cab CVT ha tutte le dotazioni dei modelli precedenti e aggiunge il cambio automatico CVT, la funzione Sport, le leve del cambio e il caricabatterie wireless.

Fiat Strada Ranch Turbo 200 è dotata di tutto l’equipaggiamento Volcano CVT e aggiunge sedili rivestiti in pelle Ranch con bandiera Fiat, stemma interno Ranch, telecamera di retromarcia, cuciture sul cofano del cambio marrone, cuciture sul volante marrone, cruscotto con dettagli marrone metallizzato, sistema multimediale con dettagli marroni, battitacco Strada, movimento benvenuto Ranch, climatizzatore digitale automatico, caricabatterie wireless, mancorrenti longitudinali grigi, specchietto retrovisore nero lucido, badge Ranch esterno, badge TURBO (Lato+Posteriore), predellino laterale, Skid plate Grigio e 16 ” cerchi in lega + ATR (pneumatici ad uso misto).

Infine Fiat Strada 2025 Ultra viene fornita con tutti gli articoli Ranch e aggiunge sedili in pelle Ultra con bandiera Fiat, stemma interno Ultra, telecamera retromarcia, cuciture rosse sul cofano del cambio, cuciture rosse sul volante, cruscotto con dettagli metallici neri, sistema multimediale con dettagli in nero, sottoporta Strada, movimento di benvenuto Ultra, climatizzatore digitale automatico, caricabatteria wireless, mancorrenti longitudinali grigi, specchietto retrovisore nero lucido, badge esterno Ultra, badge Turbo (Lato+Posteriore), predellino laterale, Skid plate Grigio e cerchi in lega da 16”.

Le versioni Endurance, Freedom e Volcano di Fiat Strada 2025 sono equipaggiate con il motore 1.3 Firefly che eroga 98 CV a 6.250 giri e 13,2 kgfm di coppia a 4.250 giri con alimentazione a benzina. Con l’etanolo la potenza è di 107 CV a 6.250 giri e la coppia di 13,4 kgfm a 4.000 giri. La trasmissione può essere un manuale a cinque velocità o un automatico CVT che simula sette marce virtuali. Le versioni Ultra e Ranch sono equipaggiate con il motore Turbo 200 che eroga 130 cavalli con etanolo e 125 cavalli con benzina a 5.750 giri/min. La coppia è di 20,4 kgfm a 1.750 giri/min, comune ad entrambi i carburanti. La trasmissione è il CVT che simula sette marce virtuali che hanno anche una taratura specifica per il pick-up.