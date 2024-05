Nuova Alfa Romeo Giulia: la sensazione è che sarà una grande auto

Nuova Alfa Romeo Giulia sarà presentata nella primavera del 2026 come confermato ufficialmente nei giorni scorsi dal numero uno del Biscione l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato. Chi ha visto l’auto parla di una vettura molto sportiva e aerodinamica con uno stile più da coupé rispetto al modello attuale.

Il fiore all’occhiello della gamma del Biscione? Sarà la nuova Alfa Romeo Giulia che vedremo nel 2026

La nuova Alfa Romeo Giulia nascerà su piattaforma STLA Large e sarà una vettura al 100 per cento italiana. Infatti non solo verrà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Cassino nel Lazio ma sarà disegnata dal Centro Stile Alfa Romeo e sviluppata in Italia. Dunque questa auto rappresenterà il meglio che ha da offrire il made in Italy per quanto riguarda il settore auto. La nuova berlina di segmento D dello storico marchio del Biscione avrà uno stile pensato per piacere ad un pubblico più vasto rispetto alla prima generazione.

Del resto sappiamo che l’obiettivo del gruppo Stellantis è quello di trasformare Alfa Romeo nel suo brand premium globale. Di conseguenza le sue future auto dovranno essere in grado di fare bene ovunque e non solo in Europa. Quindi la nuova Alfa Romeo Giulia avrà uno stile più “Internazionale” per piacere negli Stati Uniti ma anche in Cina, in Medio Oriente ma anche in Giappone etc.

Nuova Alfa Romeo Giulia quindi avrà un ruolo chiave nella futura gamma del Biscione. Questa auto originariamente avrebbe dovuto essere solo elettrica al 100 per cento con una gamma con varie motorizzazioni dai 350 cavalli della versione base fino ai mille della top di gamma Quadrifoglio. Tuttavia al momento non escludiamo la presenza di una o più versioni endotermiche dato il ritardo con cui sta crescendo sul mercato la domanda di auto elettriche che è decisamente più bassa di quelle che erano le previsioni sebbene sia in continua crescita.

Quello che però sembra essere abbastanza scontato è che questa auto sarà una gran bella macchina rappresentando il non plus ultra in termini di design, prestazioni, tecnologia, aerodinamica e lusso di Alfa Romeo. In attesa del possibile arrivo di una futura berlina di segmento E sarà proprio Giulia a dover tenere alto l’onore di Alfa Romeo nel mondo mostrando di cosa è capace lo storico marchio milanese.