Fiat Titano: sarà così la versione Ram?

Ram 1200 sarà il nome che verrà dato a Fiat Titano in alcuni mercati in cui il marchio americano è più conosciuto. Ci riferiamo soprattutto al Messico. Ram deve ancora annunciare ufficialmente il nuovo 1200, ma la pubblicazione messicana Auto Cosmos ha svelato tutti i dettagli di questo nuovo modello. Il cuore del nuovo modello di Ram è un motore a benzina turbocompresso da 2,4 litri con 207 cavalli. Funziona con un manuale a sei velocità o con un automatico con lo stesso numero di marce. Mentre la maggior parte dei livelli di allestimento sono bloccati con una configurazione 4×2, il Laramie top di gamma ottiene una configurazione 4×4.

Fiat Titano: in un render l’aspetto definitivo della versione Ram?

Ram 1200 deriverà da Fiat Titano recente pickup della casa italiana lanciato in alcuni mercati del Sud America tra cui il Brasile. A proposito dell’aspetto di questo futuro modello di Ram, oggi vi segnaliamo che nelle scorse ore Kleber Silva ha provato ad immaginare quello che sarà l’aspetto di questo modello sulla base delle prime immagini trapelate direttamente dal Messico.

Mantenendo gran parte del design della Peugeot Landtrek, il Ram 1200 incorpora elementi stilistici distintivi di Ram, in particolare una nuova griglia anteriore con dettagli e stemmi Ram distintivi. Secondo quanto riferito, Ram svelerà il suo nuovo Ram 1200 a giugno e il pickup entrerà in produzione quest’estate. Il modello gemello di Fiat Titano partirà in Messico da MX $ 444.900, che equivale a $ 26.600, fino a MX $ 668.900 ($ 39.992). Vedremo dunque quali altre novità emergeranno a proposito di questo importante debutto relativo alla gamma della casa automobilistica americana di Stellantis