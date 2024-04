Nuovo Fiat Titano: arriva l’esclusivo catalogo di accessori Mopar

Con il lancio del nuovo Fiat Titano, la casa italiana amplia ulteriormente la propria quota di mercato e raggiunge anche un nuovo segmento, quello dei D-pickup. Il modello robusto, che offre molto comfort, tecnologia e il volume della benna più grande della sua categoria, è dotato anche di un ampio portafoglio Mopar, il marchio di accessori originali di Stellantis.

Oltre 40 accessori Mopar per il nuovo Fiat Titano

Il Nuovo Fiat Titano dispone di una gamma di oltre 40 accessori sviluppata con particolare attenzione al comfort, alla funzionalità e alla personalizzazione, che soddisfa le esigenze e i requisiti che ricercano i clienti di questa categoria. Gli accessori possono essere acquistati in base al gusto e alle esigenze di utilizzo di ciascun consumatore.

Tra le novità del catalogo per l’utilizzo fuoristrada sono disponibili articoli come cinque opzioni di pedana laterale (piattaforma in due colori, tubolare in due colori e finitura premium), cassone portaoggetti per facilitare il trasporto di merci, traversa del tetto (due opzioni), gancio di traino da 3,5 tonnellate ed estensione della benna 3 in 1, che, oltre ad aumentare la capacità volumetrica della benna di 230 litri, fornisce anche la funzionalità di trasformarsi in un divisore di spazio e un rampa per facilitare l’accesso alla benna per caricare, ad esempio, una moto (fino a 300 kg).

Tra gli accessori che aggiungono ancora più tecnologia al Nuovo Fiat Titano ci sono elementi come capote e predellino elettrici, caricatore wireless con ingresso USB-c, chiave con apertura cofano bagagliaio, moduli vetri one touch e sistema di inclinazione verso il basso, che regola automaticamente gli specchietti retrovisori.

E poi non potevano mancare gli accessori di personalizzazione, dato che Fiat debutta nel segmento dove la clientela è più attenta alla personalizzazione. il nuovo Fiat Titano può diventare ancora più speciale con elementi come il parafango, il paraurti, le traverse del tetto, le modanature in due colori per le luci posteriori, le maniglie delle porte cromate e diverse opzioni di adesivi per il cofano e la fiancata del veicolo.

Gli accessori originali Mopar sono sottoposti ad un’ampia gamma di test per garantire la qualità dei componenti senza interferire con le prestazioni del modello. Non cambiano quindi la garanzia originale di cinque anni sul nuovo Fiat Titano (senza limite di chilometraggio), che è il primo modello Stellantis ad avere questa durata. Tutti i clienti Fiat hanno inoltre prezzi competitivi del servizio a partire da R$460 e un call center con assistenza 24 ore su 24 – Confiat, che comprende traino, veicolo di scorta, assistenza meccanica e altre richieste di emergenza.