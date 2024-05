Alfa Romeo E-SUV: sarà anche endotermico?

Alfa Romeo E-SUV dovrebbe essere una delle future novità per la casa automobilistica del Biscione. Il suo arrivo non è stato ancora confermato anche se pare essere molto probabile. Molto dipenderà da come andranno le cose per Alfa Romeo nei prossimi anni ma pare proprio che nel corso del 2027 il modello potrebbe diventare realtà. Al momento questa auto dovrebbe essere lanciata sul mercato solo ed esclusivamente in versione elettrica al 100 per cento.

Ci sarà spazio anche per versioni termiche di Alfa Romeo E-SUv che forse vedremo nel 2027?

Quello che però in molti si domandano è se il forte rallentamento nella diffusione delle auto elettriche possa convincere lo storico marchio milanese a cambiare idea e introdurre qualche versione endotermica del suo futuro Alfa Romeo E-SUV. Ovviamente sono in tanti a sperare in questa novità dato che non tutti i fan del Biscione sembrano essere particolarmente entusiasti di passare all’elettrico nel volgere di pochi anni.

Nel frattempo sempre a proposito di Alfa Romeo E-SUV, segnaliamo la presenza sul web di un nuovo video in cui viene ipotizzato l’aspetto di questo modello. Si tratta del canale Youtube di osh automobili che ha fornito la propria ipotesi sul design di questo futuro veicolo che come dicevamo poc’anzi potrebbe arrivare già nel corso del 2027 e utilizzare la piattaforma STLA large.

Al momento di Alfa Romeo E-SUV sappiamo che il biscione ci lavora da anni e che il suo design sarebbe già stato definito. Imparato ha detto che lo stile di questo modello potrebbe sorprendere e non poco. Questa auto sarà sportiva e aerodinamica sebbene avrà una stazza imponente. Infatti si dice che sfiorerà i 5 metri e sarà pensato per far bene soprattutto in Cina e Stati Uniti piuttosto che in Europa. Vedremo dunque se arriverà la conferma che il modello è tra i lanci previsti da Alfa Romeo in futuro.