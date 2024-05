Fiat 500 termica addio: chi rimpiazzerà le 104 mila unità vendute nel 2023?

Nei giorni scorsi vi abbiamo comunicato la triste notizia della fine della produzione in Polonia a Tychy della Fiat 500 termica. La vettura nonostante la sua popolarità è stata interrotta perchè costava troppo adeguarla alle nuove normative previste dall’Unione Europea. Tra l’altro lo stop a questa auto costa il posto ad alcune centinaia di dipendenti della fabbrica polacca impegnata sulle linee di produzione della city car di Fiat.

Come farà Fiat a rimpiazzare le vendite garantite fino all’ultimo da Fiat 500 termica la cui produzione è stata interrotta?

Quello che in tanti si stanno domandando in queste ore è come farà Fiat a rimpiazzare le vendite di Fiat 500 termica. La vettura lo scorso hanno ha registrato oltre 104 mila immatricolazioni mentre nel 2024 nei primi 4 mesi dell’anno ha già raggiunto le 33 mila unità. Si tratta insomma di numeri importanti che non potranno essere rimpiazzati facilmente. Una prima risposta a questa domanda l’ha data lo stesso numero uno di Fiat, l’amministratore delegato Olivier Francois, il quale ha dichiarato ad Automotive News Europe in una recente intervista che la Fiat 500 Hybrid sarà in parte rimpiazzata dalla nuova Fiat Panda che avrà anche versioni termiche.

Non tutti però sono convinti che la nuova Fiat Panda basterà a coprire le 154mila immatricolazioni menzionate. Del resto la Fiat 500 termica è sempre stata uno dei modelli di maggior successo del marchio. Fino all’introduzione del nuovo modello, prevista probabilmente per il 2026, ci sarà un vuoto difficile da colmare. Ricordiamo infine che in casa Stellantis, devono anche affrontare la questione della vecchia Ypsilon, che ha registrato 45 mila immatricolazioni nel 2023 e ha raggiunto 17 mila unità vendute quest’anno.