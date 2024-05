Citroën: con i nuovi incentivi statali la rivoluzione elettrica può proseguire

La rivoluzione elettrica di Citroën passa anche dall’introduzione dei nuovi incentivi statali che permettono di guardare a una nuova fase della mobilità sostenibile, già a partire da piccole rate del valore di 49 euro al mese. Con l’arrivo sul mercato della nuova Citroën ë-C3 il costruttore francese ha già provato ad imporre una piccola svolta nel competitivo comparto della mobilità elettrica. Parliamo di un prodotto che rappresenta la quarta generazione del modello più venduto di sempre per Citroën proposta con un competitivo prezzo che parte da 23.900 euro.

In questo modo la Citroën ë-C3 vuole essere una proposta rivoluzionaria per il mercato, per rendere accessibile l’elettrico a più ampie fette di utenza grazie alla formula dedicata nota come Elettrico Sociale Citroën che appunto introduce un canone mensile di 49 euro al mese con tasso agevolato al TAN 3,3% grazie ai vantaggi proposti dal costruttore stesso. Grazie all’apporto dei nuovi incentivi statali, ora non viene richiesto alcun anticipo per formalizzare l’acquisto.

Con 11.000 euro di incentivi previsti in caso di rottamazione di un veicolo Euro 0, 1 o 2, sarà possibile rivolgersi all’allestimento You con anticipo zero e una rata mensile di 49 euro oppure si potrà pensare all’allestimento Max, ancora con anticipo zero e rata da 99 euro al mese; in entrambi i casi si considera un TAN del 3,30%.

Per chi rottama un veicolo di proprietà della classe di emissioni Euro 3, l’incentivo governativo risulta invece pari a 10.000 euro. In questo caso, l’allestimento You si può ancora acquistare con anticipo zero e rata di 79 euro al mese con TAN al 5,99% mentre l’allestimento Max prevede ancora l’anticipo zero e una rata di 129 euro al mese con TAN sempre al 5,99%.

L’incentivo per chi rottama una vettura di classe di emissioni pari alla Euro 4 è invece pari 9.000 euro: in questo caso la rata per portarsi a casa la Citroën ë-C3 in allestimento You è di 99 euro con anticipo zero mentre nel caso della Citroën ë-C3 Max è di 149 euro al mese, con anticipo di 700 euro. Pure in questo caso il TAN è sempre pari al 5,99%.

Per chi non ha vetture di proprietà da rottamare la Citroën ë-C3 parte da una rata di 149 euro al mese

L’incentivo per chi non dispone di veicoli di proprietà da rottamare si attesta sui 6.000 euro. In questo caso la rata per la Citroën ë-C3 in allestimento You è di 149 euro al mese con anticipo di 3.500 euro ovvero 199 euro al mese e anticipo di 2.750 euro per la Citroën ë-C3 in allestimento Max; in entrambi i casi il TAN rimane pari al 5,99%.

Va ricordato poi che con ISEE inferiore ai 30.000 euro, rottamando un veicolo Euro 0, Euro 1 o Euro 2, l’incentivo governativo sale a 13.750 euro. Rottamando invece un Euro 3, con la medesima condizione economica in termini di ISEE, l’incentivo scende a 12.500 euro quindi per la Citroën ë-C3 in allestimento You viene prevista una rata da 49 euro al mese con anticipo zero, rata che sale a 99 euro nel caso dell’allestimento Max ancora con anticipo zero e TAN pari al 3,30%.

Con l’incentivo da 11.250 euro garantito dalla rottamazione di un Euro 4 con ISEE inferiore ai 30.000 euro, si può portare a casa la ë-C3 You con anticipo zero e una rata sempre pari a 49 euro ovvero 99 euro al mese e anticipo zero nel caso dell’allestimento Max; sempre pari al 3,30% il TAN. Se si dispone di un ISEE inferiore a 30.000 euro ma non si ha a disposizione un’auto da rottamare, l’incentivo risulta pari a 7.500 euro e l’allestimento You della Citroën ë-C3 si porta a casa con una rata di 49 euro accanto a un anticipo di 3.270 euro ovvero 99 euro al mese e anticipo di 2.900 euro nel caso dell’allestimento Max sempre con TAN del 3,30%.

In ogni caso i nuovi incentivi statali possono essere abbinati a tutta la gamma del marchio visto che possono essere erogati pure nel caso di acquisto della C3 con propulsore PureTech a benzina da 83 cavalli o della C3 Aircross PureTech, ma anche BlueHDi, ovvero per le C4 e C4X a benzina, diesel e ibride. La C5 Aircross prevede incentivi per le varianti ibride da 136, 180 e 225 cavalli così come nel caso della C5X ibrida da 180 e 225 cavalli. Non manca poi la possibilità di garantirsi gli incentivi pure per le Citroën ë-C4, ë-C4X ed ë-Berlingo elettriche.