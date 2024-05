DS Automobiles: con i nuovi incentivi statali si risparmia

È un’occasione decisamente imperdibile per chi sta meditando di acquistare un modello a marchio DS Automobiles, quella garantita dai nuovi incentivi statali che permettono di avere a disposizione una DS 3, DS 4 o DS 7, nelle varianti E-TENSE e HYBRID, sfruttando le ottime riduzioni di prezzo proposte con l’adozione delle ultime agevolazioni governative. D’altronde i vantaggi, nel caso di rottamazione di un veicolo fino alla classe di emissioni Euro 2 e ISEE inferiore ai 30.000 euro, si attestano sui 13.750 euro.

Le agevolazioni proposte con gli incentivi diventano ancora più interessanti grazie alla formula finanziaria dedicata proposta dalla collaborazione con Stellantis Financial Services che prevede rate mensili per 36 mesi, anticipo contenuto e TAN fisso al 6,99% e al 4,99% per la DS 3 E-TENSE con Easy Wallbox, per la ricarica domestica, inclusa. Chiaramente una volta concluso il finanziamento si potrà sostituire, tenere (pagando una maxi rata finale) o restituire il veicolo.

Si può portare a casa un modello a marchio DS Automobiles con riduzioni di prezzo consistenti

Appaiono quindi molto interessanti le condizioni di acquisto per i modelli DS Automobiles interessati dagli incentivi governativi. Nello specifico, sfruttando un ISEE inferiore ai 30.000 euro annui e la rottamazione di un veicolo fino all’Euro 2, si potrà acquistare la DS 3 Perforline E-TENSE con rate a partire da 170 euro, per 36 mesi, con anticipo di 610 euro beneficiando di 13.750 euro di incentivo.

Allo stesso modo, accedono all’incentivo pari a 10.000 euro anche le versioni E-TENSE 225 delle DS 4 Bastille Business e DS 7 Perfoline, che rispettivamente prevedono una rata mensile a partire da 275 euro, con anticipo di 4.500 euro, e da 325 euro con anticipo di 5.000 euro. Infine, per chi vuole indirizzarsi verso l’ibrido, rientrano negli incentivi anche le DS 3 HYBRID e DS 4 HYBRID, che beneficiano di un incentivo pari a 3.000 euro grazie a emissioni di C02 inferiori ai 130 g/km. Nello specifico la DS 3 Bastille Business Hybrid viene proposta con rata mensile a partire da 200 euro e anticipo di 7.600 euro, mentre la DS 4 Pallas Hybrid prevede rate da 225 euro e anticipo di 5.000 euro. Un’occasione da non farsi scappare per entrare nella mobilità sostenibile di casa DS Automobiles.