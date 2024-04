DS 3 Hybrid e DS 4 Hybrid: comfort ed emissioni ridotte, senza ansia da ricarica

Le DS 3 Hybrid e DS 4 Hybrid abbinano con intelligenza il motore termico a quello elettrico, per migliorare l’efficienza, senza l’ansia da ricarica delle vetture alla spina, che tiene la gente lontana da questa tipologia di mezzi, i cui numeri di mercato sono ben distanti da quelli desiderati dalle case costruttrici.

Il marchio francese della galassia Stellantis, con queste opzioni elettrificate cerca di conciliare al meglio le diverse esigenze, tagliando le emissioni in modo pratico e senza ripercussioni negative sull’uso quotidiano, che resta fluido e senza complicazioni.

I due modelli prima menzionati garantiscono comfort e versatilità, grazie a una batteria autoricaricabile che consente di viaggiare per più del 50% in città senza emissioni. Sul piano generale, le DS 3 Hybrid e DS 4 Hybrid riducono i consumi rispettivamente del 20% e del 16% (omologazione WLTP) sulle corrispondenti vetture mosse dal motore PureTech 130 Automatico. Di grande portata anche l’abbattimento delle emissioni di CO2, che prende forma senza pagare i limiti pratici, ormai noti a tutti, delle auto full electric.

L’opzione ibrida è composta da un propulsore a benzina a tre cilindri da 1.2 litri, con turbocompressore a geometria variabile, che eroga 136 cavalli di potenza e 230 Nm di coppia. Questo cuore è abbinato a un nuovo cambio automatico a doppia frizione a sei rapporti, che integra un’unità elettrica da 28 cavalli e 55 Nm. Una batteria agli ioni di litio NMC da 0,9 kWh alimenta l’impianto elettrico autoricaricabile.

La DS 3 Hybrid è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 8.4 secondi e da 0 a 1000 metri in 29.7 secondi. La DS 4 Hybrid copre il passaggio da 0 a 100 km/h in 10.4 secondi e percorre i 1000 metri con partenza da fermo in 31.7 secondi. Con queste versioni, i clienti del marchio francese possono godere dei vantaggi della tecnologia ibrida autoricaricabile. Così non sono necessari i fastidiosissimi rifornimenti alla spina.

Le vetture in esame consentono di partire in modo silenzioso, usando solo l’energia elettrica. Fanno ricorso al motore a combustione quando è richiesta maggiore potenza o una maggiore gittata chilometrica. Nei tragitti urbani si può viaggiare in elettrico per oltre il 50% del tempo con una riduzione fino al 40% del consumo di carburante. Su strada la combinazione fra le due unità propulsive garantisce efficienza e flessibilità.

La batteria si carica automaticamente durante la guida, grazie al motore a benzina, senza cavi e senza asfissianti tempi di attesa. Al rifornimento dell’accumulatore ci pensa anche il recupero dell’energia in frenata. Sulle DS 3 Hybrid e DS 4 Hybrid il passaggio da un motore all’altro è impercettibile: tutto avviene senza soluzione di continuità. DS 4 Hybrid sarà disponibile nei nuovi allestimenti PALLAS ed ÉTOILE.