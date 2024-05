Kimera sul Lago di Como per il weekend dell’eleganza con EVO37 ed EVO38

Kimera Automobili, in occasione del Concorso d’Eleganza di Villa d’Este, sarà presente sul Lago di Como, presso l’Hotel Villa Flori. Qui, da domani mattina fino a domenica pomeriggio, offrirà alla visione dei propri clienti, partner e ospiti una selezione numericamente importante di EVO37 e la nuovissima EVO38. Ben otto gli esemplari della prima messi in mostra sulla balconata fiorita che si affaccia sul noto specchio d’acqua lombardo.

Ricordiamo che Kimera Automobili è un’azienda italiana, di Rivalta di Torino, frutto della determinazione di Luca Betti e specializzata nel restomod. Nel suo catalogo ci sono modelli che ripropongono in chiave moderna la suggestiva Lancia Rally 037, come una macchina del tempo che si muove tra passato e futuro. L’aggiornamento è sconnesso dalla casa madre, ma ha coinvolto uomini legati al modello originale. Il loro prezioso apporto aggiunge valore all’opera, che punta ed emozionare con un look evocativo e con un’esperienza di guida analogica. Allo sviluppo del modello ha concorso persino Miki Biasion.

La Kimera EVO37 è un’auto a trazione posteriore, come la musa ispiratrice. Grande il divertimento che promette al volante. Si tratta di una vettura in tiratura limitata di 37 esemplari. Probabilmente, se fosse stata concepita oggi, la Lancia Rally 037 sarebbe stata proprio come lei. Sotto il cofano posteriore libera la sua energia un motore a 4 cilindri in linea, da 2 litri di cilindrata, con compressore volumetrico e turbocompressore. La potenza massima si spinge oltre la soglia dei 500 cavalli, offerti con un’erogazione entusiasmante. Sul Lago di Como saranno presenti, come già scritto, ben otto esemplari della specie, a partire da quello iniziale in livrea Martini. Del gruppo faranno parte due vetture in Rosso Master e Blu Lord con le strisce “final edition”.

Presente all’appello, nella suggestiva cornice dell’Hotel Villa Flori, pure la Kimera EVO38, ultima nata del marchio piemontese, destinata a prendere forma in 38 esemplari. Con essa si ipotizza lo step successivo che avrebbe avuto la Lancia Rally 037 se la sua avventura fosse proseguita in chiave moderna. Ne deriva una tela più muscolare, sul piano energetico e stilistico, ma a fare la differenza è soprattutto l’innesto della trazione integrale, con un avanzato controllo elettronico per la ripartizione della coppia motrice. Grande l’uso di materiali compositi, per mantenere il peso su un valore nell’ordine dei 1100 chilogrammi. Grazie a un turbocompressore maggiorato, la potenza massima è cresciuta di circa 100 cavalli rispetto alla Kimera EVO37, portandosi ad oltre 600 cavalli. La coppia è passata da 550 Nm a circa 580 Nm. Anche lei sarà in vetrina sul Lago di Como, in concomitanza col Concorso di Eleganza di Villa d’Este.