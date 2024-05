Alfa Romeo Junior alla 36a ASICS Austrian Women’s Run a Vienna

La nuova Alfa Romeo Junior sarà presentata al pubblico austriaco per la prima volta il 26 maggio 2024. Alla 36a edizione dell’annuale ASICS Austrian Women’s Run, l’auto sportiva compatta potrà essere vista come un veicolo da esposizione e utilizzata come macchina da corsa. La corsa nel verde Prater di Vienna rappresenta ancora una volta un esempio per tutte le donne in termini di coraggio, solidarietà e fiducia in se stesse. Tra i partecipanti c’è anche la fondista più veloce dell’Austria e ambasciatrice di Alfa Romeo, Julia Mayer. La collaborazione tra l’atleta di punta e lo storico marchio italiano è iniziata circa un anno fa. Da allora, l’entusiasta ambasciatrice di Alfa Romeo ha contribuito ad aumentare ulteriormente la notorietà del marchio e a portare avanti l’attuale trend di crescita.

Alfa Romeo Junior sarà presentata per la prima volta al pubblico austriaco durante questo evento

Grégory Hardouin, Direttore Alfa Romeo Austria ha dichiarato: “L’ASICS Austrian Women’s Run è per noi il luogo ideale per presentare al pubblico la nostra nuova Alfa Romeo Junior. Perché per la nostra vettura sportiva compatta l’attenzione è rivolta alla sportività, alla fiducia in se stessi e al divertimento, proprio come per i corridori impegnati che gareggiano al Prater di Vienna”. La corsa di 5 o 10 km porta i partecipanti dal Prater Hauptallee, vicino a Pierre-de-Coubertin-Platz, all’arrivo allo Stadio Ernst Happel, con partenza a partire dalle ore 9:00.

Gli interessati potranno vedere l’Alfa Romeo Junior direttamente sul posto, nell’area del grande palco. L’auto compatta dai geni sportivi ha recentemente celebrato la sua anteprima mondiale a Milano ed è il primo modello Alfa Romeo ad essere offerto con trazione elettrica al 100% (batteria da 54 kWh) e un’autonomia di oltre 410 km secondo WLTP. In alternativa è disponibile l’Alfa Romeo Ibrida, che combina un motore a combustione da 100 kW (136 CV) con un sistema Mild Hybrid da 21 kW e 48 volt.

L’Alfa Romeo Junior è caratterizzata da un design fresco e distintivo che coniuga lo stile tipicamente italiano con una tecnologia all’avanguardia in termini di connettività e dinamica di guida. La sportiva compatta, lunga poco più di quattro metri, si caratterizza anche per il telaio decisamente sportivo, i fari full LED Matrix con firma “3+3” che si affiancano alla tradizionale calandra “Scudetto” e al posteriore “Coda Tronca”, che beneficia di un bagagliaio da 400 litri.

Negli interni, l’attenzione ai dettagli incontra materiali di alta qualità e tecnologia all’avanguardia, incluso uno schermo TFT completamente digitale da 10,25 pollici (diagonale dello schermo di 26 centimetri) che fornisce informazioni anche sui dati di guida e del veicolo più importanti come ad esempio quelli relativi ai sistemi di assistenza alla guida. Un altro display da 10,25 pollici è posizionato al centro della plancia e viene utilizzato per controllare infotainment, connettività e varie impostazioni del veicolo. Il sistema di infotainment integra per la prima volta l’assistente vocale “Hey Alfa”, che in futuro utilizzerà le capacità del software AI ChatGPT.

Chi in Austria desidera vedere in azione la nuova Alfa Romeo Junior ha l’occasione ideale di farlo durante la corsa femminile di Vienna domenica prossima. Come una pace car, il nuovo modello accompagna i corridori durante tutto l’evento per garantire la loro sicurezza.