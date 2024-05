Svelata la nuova Jeep Avenger 4xe

Jeep nelle scorse ore ha svelato nuova Jeep Avenger 4xe. Basandosi sul successo dell’Avenger sin dal suo lancio, quest’ultima aggiunta segna l’apice della gamma del SUV compatto, esemplificando l’eredità di Jeep come azienda leader nel mondo dei SUV, portando più divertimento, più libertà e più Avenger nel mondo.

Jeep Avenger 4xe combina il look distintivo, la compattezza e la versatilità con le prestazioni del sistema di trazione integrale di Jeep

“L’Avenger è una delle storie di maggior successo di Jeep in Europa con oltre 90.000 ordini, di cui quasi il 30% completamente elettrici. Con questo successo, Jeep Avenger 4xe diventerà il nuovo punto di riferimento nel segmento “B-SUV”, offrendo un design esclusivo e prestazioni elevate e rappresentando la piena espressione della tradizione Jeep in materia di trazione integrale”, afferma Eric Laforge, responsabile Jeep Europe.

L’introduzione della Jeep Avenger 4xe rappresenta molto più che un semplice ampliamento della gamma di prodotti del marchio: simboleggia una risposta strategica alle esigenze sempre in evoluzione dei clienti. Attraverso una meticolosa attenzione ai dettagli, Avenger 4xe integra perfettamente il fascino senza tempo del design e della funzionalità del marchio Jeep con progressi tecnologici all’avanguardia, offrendo un’esperienza di guida unica.

La Jeep Avenger 4xe è stata progettata per rivolgersi a un target diversificato: dagli appassionati dell’aria aperta a coloro che amano e praticano lo sport. Proprietari di 4×4 che non vogliono rinunciare alla trazione extra e alla sicurezza della trazione integrale e clienti urbani che necessitano di un’auto compatta nei giorni feriali ma amano le avventure all’aria aperta nei fine settimana.

Il nuovo propulsore di Jeep Avenger 4xe combina perfettamente i vantaggi di un sistema ibrido con la tecnologia AWD all’avanguardia. Al centro c’è un sistema ibrido dinamico da 48 V con un robusto motore turbo da 1,2 litri che produce 136 CV, completato da due motori elettrici da 21 kW posizionati sia nella parte anteriore che in quella posteriore del veicolo. Abbinata ad un cambio automatico a doppia frizione a 6 marce che può funzionare in modalità completamente elettrica a basse velocità grazie al motore elettrico integrato, questa configurazione non solo amplifica il divertimento tanto agognato dagli appassionati Jeep, ma garantisce anche un livello superiore di prestazioni in ogni momento con la funzione E-Boost in modalità sport.

La nuova propulsione ha una potenza massima di 136 CV e raggiunge velocità fino a 194 km/h (+10 km/h rispetto al modello E-Hybrid a trazione anteriore) con accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 9,5 secondi. Il propulsore 4xe stabilisce nuovi standard nella gamma ibrida di Avenger, offrendo la massima potenza e coppia con 36 CV e 25 Nm in più rispetto alla versione e-Hybrid FWD, con conseguente accelerazione più rapida e una velocità massima più elevata. Altri miglioramenti includono angoli fuoristrada migliorati (anteriore, posteriore e rampa), una maggiore altezza da terra di 10 mm e la capacità di guadare fino a 400 mm di acqua (profondità di guado).

La nuova trasmissione, abbinata al riduttore 22,7:1 sull’asse posteriore, eroga un’eccezionale coppia alla ruota posteriore di 1.900 Nm e offre una trazione senza pari. Questa capacità gli consente di superare pendenze quasi del 40% su terreni impegnativi come lo sterrato e fino al 20% quando l’asse anteriore non ha aderenza.

La Jeep Avenger 4xe è dotata di un sistema di trazione integrale intelligente che garantisce che la capacità 4×4 sia sempre disponibile quando necessario. A basse velocità (fino a 30 km/h), la trazione è duratura su tutte e quattro le ruote con una ripartizione 50:50. A velocità medie (da 30 a 90 km/h), la trazione dell’asse posteriore viene attivata solo quando necessario. Il motore elettrico posteriore rimane sempre collegato alle ruote posteriori, anche a coppia zero Nm, per esigenze improvvise.

Quando è attivata la trazione integrale, la distribuzione della coppia si basa sulla domanda effettiva con un possibile frazionamento fino a 50:50. Alle alte velocità (oltre 90 km/h) la trazione anteriore diventa permanente e il motore elettrico posteriore si stacca dall’asse per ridurre al minimo il consumo di carburante.Una caratteristica esclusiva dell’Avenger 4xe è l’innovativa sospensione posteriore multi-link sviluppata da Jeep. Questa caratteristica, tipica dei veicoli più grandi, migliora l’articolazione dell’asse posteriore, con conseguente aumento del comfort su strade sconnesse.

Durante la progettazione dell’Avenger 4xe, Jeep ha dato priorità alla protezione del veicolo. A prima vista, gli elementi esterni rinnovati attirano l’attenzione, compresi i fendinebbia ridisegnati che sono posizionati leggermente più in alto e verso l’esterno, migliorando la visibilità del veicolo di notte. Nuovi anche i mancorrenti sul tetto e il gancio di traino posteriore, che completano il carattere robusto del veicolo.

I paraurti anteriore e posteriore sono realizzati in materiale “moulded-in-color” – un processo di stampaggio ad iniezione di plastica con il quale vengono prodotti in modo efficiente componenti completamente colorati – con una superficie antigraffio e presentano un rivestimento più alto e distintivo che protegge la parte anteriore del veicolo. protegge il veicolo dagli urti. Inoltre, i componenti chiave come la griglia anteriore inferiore e il radar sono ulteriormente protetti da robusti elementi sporgenti verticalmente nel paraurti, garantendo durata e longevità in ambienti difficili. La Jeep Avenger 4xe presenta anche la nuova decalcomania opzionale sul cofano, realizzata in materiale opaco per evitare spiacevoli riflessi del sole durante la guida.

Negli interni, l’Avenger 4xe colpisce per una varietà di funzioni innovative che aumentano il comfort. Il nuovo modello presenta nuovi sedili realizzati con materiali non convenzionali, completamente lavabili e durevoli, due volte più durevoli dei materiali convenzionali e quindi perfetti per gli avventurieri che amano i grandi spazi aperti. Gli pneumatici M+S standard forniscono una trazione affidabile in una varietà di condizioni atmosferiche, con pneumatici All Terrain 3PMSF opzionali disponibili per una migliore aderenza su terreni impegnativi. Anche i cerchi saranno neri per garantire gradevolezza estetica indipendentemente dal terreno in cui verranno utilizzati.

Questi miglioramenti innovativi rafforzano anche le sue già ottime capacità fuoristrada. Con angoli fuoristrada migliorati con approccio anteriore di 22°, rampa di 21° e angolo di uscita posteriore di 35°, nonché una maggiore altezza da terra di 210 mm, l’Avenger 4xe ridefinisce i confini dell’avventura del segmento B. Inoltre, con una maggiore capacità di guado in acqua fino a 400 mm, l’Avenger 4xe consente ai ciclisti di conquistare con sicurezza anche terreni difficili. Gli ordini per la nuova Jeep Avenger 4xe inizieranno entro il quarto trimestre del 2024.