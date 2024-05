Jeep Avenger vince il titolo di “Weekend Car 2024”

La Jeep Avenger continua ad ottenere dei riconoscimenti. Nelle scorse ore è giunto il più recente della serie. Si tratta del titolo di “Weekend Car 2024“. Il B-SUV della galassia Stellantis ha fatto valere le sue doti, avendo la meglio sulle rivali in gara. Il premio è stato assegnato dal magazine “Weekend Premium” nell’ambito dei “Weekend Green Awards”.

Per la vettura statunitense, lanciata nel mese di gennaio dello scorso anno, è il diciassettesimo riconoscimento messo a segno nel suo breve ma già intenso ciclo di vita. Fra i prestigiosi trofei già incassati, anche il premio Auto dell’Anno 2023, assegnato da una giuria composta da giornalisti del settore automobilistico provenienti da 22 Paesi. Il ruolino di marcia del B-SUV più venduto in Italia nel primo quadrimestre dell’anno è quindi molto soddisfacente.

Ora la Jeep Avenger ha vinto anche il titolo di “Weekend Car 2024”. L’obiettivo è stato centrato grazie a una felice miscela di elementi: la disponibilità di una versione ibrida particolarmente efficiente e di una variante 100% elettrica ancora più efficace nel contenimento delle emissioni locali; la grande versatilità dell’auto, che si adatta a tutti i tipi di weekend; il piacere di guida che ne accompagna le dinamiche.

Riuscita espressione della libertà tipica del marchio di cui si fregia, la Jeep Avenger è in grado, con le sue diverse versioni, di soddisfare una vasta gamma di esigenze. Recente il lancio della variante e-Hybrid, che si affianca a quella alla spina e a quella termica. In questa veste, la vettura è equipaggiata con un powertrain mild-hybrid a 48 Volt, che promette un’esperienza quasi simile a quella di un motore full-hybrid. Il cuore termico da 100 CV opera in sinergia con un motorino elettrico da 21 kW, che garantisce una transazione fluida alla trazione elettrica. Ottimo l’apporto del cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti. Adesso si attende il debutto della Jeep Avenger 4xe a trazione integrale, per allargare ulteriormente la gamma, intercettando altre esigenze del pubblico.