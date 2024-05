Alfa Romeo 33 Stradale: incontro con il cliente statunitense Glynn Bloomquist

Una delle sole 33 Alfa Romeo 33 Stradale costruite va all’americano Glynn Bloomquist. L’imprenditore texano ha visitato la Bottega Alfa Romeo ad Arese per configurare la supersportiva italiana secondo i suoi desideri personali. Per la combinazione di colori, ha scelto il Rosso Villa d’Este in combinazione con una parte anteriore bianca, un omaggio alle auto da corsa ufficiali Alfa Romeo Tipo 33 degli anni ’60.

L’imprenditore texano Glynn Bloomquist è uno dei 33 futuri proprietari della nuova Alfa Romeo 33 Stradale

“Sono nato in un ospedale in una base aerea. Forse è da lì che nasce il mio amore per la velocità”, afferma Bloomquist. In effetti, la sua giovinezza era incentrata sulle muscle car americane e sulle corse negli Stati Uniti. La sua vita professionale lo ha infine portato in contatto con la serie IndyCar, in cui le auto da corsa sono simili alla Formula 1 che conosciamo. “Ho viaggiato per il mondo per dieci anni e ho gestito la sponsorizzazione della IndyCar per un’azienda internazionale”, riflette.

Forte di queste esperienze, ha finalmente rivolto la sua attenzione ai grandi marchi europei delle corse. A colpirlo sono state soprattutto l’Alfa Romeo e la Ferrari, uniche al mondo per la loro storia sportiva e per il design tipicamente italiano. Leggendo un libro su Enzo Ferrari (1898-1988), Bloomquist scoprì il legame tra la Ferrari e il marchio Alfa Romeo. Negli anni ’20 e ’30 Ferrari lavorò come pilota ufficiale, collaudatore e infine come capo del reparto corse dell’Alfa Romeo. Questa storia trasformò l’interesse inizialmente vago di Glynn Bloomquist per gli sport motoristici europei in una vera passione, che lo portò ad acquistare diversi veicoli con marchio italiano.

La sua collezione comprende ora, tra l’altro, un’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio nell’edizione speciale per il centenario del Quadrifoglio. Bloomquist ha potuto guidare questa berlina sportiva come ospite del team Alfa Romeo di Formula 1 sul circuito di Austin, in Texas. In questa occasione ha incontrato Cristiano Fiorio, responsabile del progetto Alfa Romeo 33 Stradale. “Non c’è voluto molto perché Cristiano mi convincesse che dovevo essere uno dei soli 33 proprietari di questo veicolo. La mia unica condizione: il mio deve essere rosso”, sorride il texano.

Così Glynn Bloomquist si è recato in Italia per configurare la sua personale Alfa Romeo 33 Stradale. Dopo una visita esclusiva al Museo della Fabbrica Alfa Romeo di Arese, è stato accolto dal team Bottega Alfa Romeo, responsabile della produzione di questa supersportiva unica. La coupé a due posti è prodotta in soli 33 esemplari esclusivi utilizzando un processo artigianale con i più alti standard di qualità e un’attenzione maniacale ai dettagli. Il metodo è simile a quello utilizzato dai rinomati carrozzieri italiani fino al XX secolo. Una delle più famose fu la Carrozzeria Touring Superleggera. Ha progettato alcune delle Alfa Romeo più belle di tutti i tempi e oggi ricopre un ruolo di primo piano anche nella produzione della nuova Alfa Romeo 33 Stradale.

L’Alfa Romeo 33 Stradale di Bloomquist indossa il colore base Rosso Villa d’Este. Il frontale verniciato di bianco è un omaggio all’Alfa Romeo Tipo 33, un’auto da corsa di successo negli anni ’60 e in un certo senso l’antenata dell’odierna Alfa Romeo 33 Stradale. Bloomquist ha optato anche per prese d’aria posteriori speciali e nuovi cerchi in lega da 20 pollici con inserti in fibra di carbonio nel design Progressive.

Con un occhio all’iconica Alfa Romeo 33 Stradale del 1967 esposta al museo, Bloomquist ha scelto la configurazione bicolore Slate/Biscuit Tributo con finiture in alluminio per gli interni. Anche i rivestimenti in Alcantara del cruscotto, parti dei sedili, i rivestimenti delle porte e del tunnel centrale sono realizzati in ardesia in combinazione con pelle in tonalità biscotto crema.

Su richiesta dell’imprenditore texano, il numero 14 è stato applicato all’esterno delle portiere e ricamato sui poggiatesta. Questo numero rende omaggio ai tempi di Enzo Ferrari come pilota da corsa e ad un eroe della giovinezza di Bloomquist: la leggenda delle stock car Anthony Joseph Foyt, noto come AJ. Tra le altre cose, Foyt vinse quattro volte la 500 Miglia di Indianapolis, nel 1977 con il numero di partenza 14.

“Non vedo l’ora di afferrare il volante della mia Alfa Romeo 33 Stradale e sentire il suono del motore V6 turbo da oltre 620 cavalli. Naturalmente, questa macchina non resterà semplicemente in garage. Il Texas, dove vivo, ha molte strade fantastiche su cui guido con tutte le mie auto. La mia nuova Alfa Romeo 33 Stradale non farà eccezione”, conferma Glynn Bloomquist.

La scelta di Bloomquist del numero di partenza 14, associato a Enzo Ferrari e AJ Foyt, combina l’eredità sportiva dell’Alfa Romeo con le corse americane. L’Alfa Romeo fece scalpore per la prima volta in America quando la stella del Gran Premio Tazio Nuvolari vinse la Coppa Vanderbilt a New York nel 1936 con l’auto da corsa Tipo C 12C. Negli anni ’30 e ’40 anche molti piloti privati ​​americani parteciparono agli sport motoristici con le auto da corsa Alfa Romeo.

All’inizio degli anni Cinquanta, su richiesta dell’importatore statunitense Max Hoffman, l’Alfa Romeo sviluppò la versione roadster della Giulietta. L’Alfa Romeo Giulietta Spider progettata da Pininfarina e successivamente la Giulia Spider non erano solo apprezzate dagli appassionati di cabriolet, soprattutto in California e Florida, ma erano anche molto apprezzate dai piloti amatoriali d’oltreoceano.

A metà degli anni ’60 la squadra ufficiale Alfa Romeo celebra numerosi successi sui principali circuiti statunitensi di Daytona, Sebring e Watkins Glen. Uno dei più notevoli è stato la tripla vittoria dell’Alfa Romeo Tipo 33/2 nella classe due litri alla “24 Ore di Daytona” nella stagione 1968. Uno degli americani più famosi a guidare in una fabbrica Alfa Romeo squadra è stato quello che poi sarebbe stato pilota in Formula 1 Mario Andretti. Nel Campionato del Mondo Endurance, Andretti vinse la 1.000 chilometri di Monza nel 1974 insieme all’italiano Arturo Merzario sull’Alfa Romeo Tipo 33/TT/12. Nel 1981 Mario Andretti disputò anche il Campionato del Mondo di Formula 1 per l’Alfa Romeo.