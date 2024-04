Nuova Alfa Romeo 33 Stradale: ecco la versione in livrea livrea Blu Reale del manager giapponese Uchino

Il manager giapponese Noriaki Uchino è uno dei 33 fortunati clienti del Biscione che hanno avuto l’opportunità di acquistare la nuova Alfa Romeo 33 Stradale. Nei giorni scorsi Uchino è giunto al Museo di Arese dove è avvenuto un incontro con il team di Alfa Romeo insieme al quale ha rivissuto la configurazione della sua 33 Stradale.

Amante della cultura e bellezza italiana, il manager giapponese ha scelto la livrea Blu Reale per la sua nuova Alfa Romeo 33 Stradale

Uchino ha scelto per gli esterni dell’auto il colore Blu Reale mentre per gli interni è stato scelto un rivestimento in Alcantara di colore grigio. Altri dettagli molto interessanti sono le pinze dei freni e i gruppi ottici con dettagli in rosso mentre sempre all’interno spiccano anche una pedaliera sportiva leggera e il poggiapiedi in alluminio con finitura satinata scura.

Noriaki Uchino ha fatto sapere di non avere alcuna intenzione di lasciare la sua auto in un garage o in un caveu ma di utilizzarla vivendo personalmente tutte quelle emozioni che solo una vettura di Alfa Romeo è capace di donare.

Uchino come spesso accade con i fan di Alfa Romeo in Giappone è un vero appassionato del made in Italy. Il suo arrivo in Italia risale a metà del mese scorso dove il manager ha passato due giorni tra Milano e Arese per vivere appieno lo spirito Alfa Romeo in attesa di ricevere la sua nuova Alfa Romeo 33 Stradale. Dopo aver trascorso un giorno a visitare Milano, il secondo giorno del manager è stata una vera e propria full immersion nella storia della casa automobilistica del Biscione.

Noriaki Uchino ha poi selezionato altri due dettagli estetici specifici: la calandra anteriore in versione “Classic”, cioè con il logo del Biscione che appare quando ci si avvicina e scompare nuovamente quando ci si allontana, e la rimozione della presa d’aria dal cofano del bagagliaio per linee più pulite nella parte posteriore. La personalizzazione comprendeva ovviamente anche gli interni della Tributo, chiaro omaggio alla 33 Stradale del 1967 esposta al Museo di Arese. Infine, il manager giapponese ha richiesto un set di valigie marchiate “33 Stradale”, realizzate a mano dal noto marchio di lusso Schedoni.