Roma Eco Race 2024: definite le date e il percorso dell’evento per auto ecologiche

La seconda edizione di Roma Eco Race andrà in scena il 12 e 13 ottobre. Queste le date fissate dagli organizzatori. Anche se mancano diversi mesi all’appello, è iniziata la marcia di avvicinamento. Il lavoro ferve, per garantire la migliore riuscita della manifestazione di regolarità automobilistica, riservata a mezzi alimentati con propulsioni e carburanti alternativi.

Definito il percorso di gara, esteso per circa 200 chilometri. Oltre alla capitale, saranno interessati l’area dei Castelli Romani e il territorio della provincia di Frosinone. L’evento giungerà al suo epilogo nella cornice di Fiuggi, dove emergeranno anche i vincitori. Il principale obiettivo, tuttavia, non è quello “agonistico”, ma la promozione della mobilità sostenibile.

Foto Roma EcoRace

La Roma Eco Race 2024 sarà valevole per il Campionato Italiano Energie Alternative di ACI Sport e per il Trofeo Green Challenge Cup. Ad occuparsi dell’organizzazione ci stanno pensando l’Automobile Club Roma e Punto Gas. All’evento potranno prendere parte mezzi elettrici, ibridi, mono, bifuel e dual fuel gassosi a GPL e metano, biocarburanti e idrogeno. Tutto nel segno della regolarità dell’attenzione per l’ambiente.

Il fatto che il suo svolgimento avverrà in contemporaea con la seconda Roma Eco Race Press – Memorial Fiammetta La Guidara, riservata ai giornalisti e alle testate del settore automotive, aggiunge ulteriore risalto mediatico all’appuntamento. La Roma Eco Race rientra nella categoria degli ecorally ed è aperta a tutti, a condizione che gli iscritti abbiano un mezzo compatibile, con omologazione per la circolazione stradale nell’Unione Europea. Tre i gruppi previsti, che riportiamo a seguire.

Veicoli ammessi alla Roma Eco Race 2024

Foto Roma EcoRace

Gruppo 1

Mezzi elettrici. Comprende le categorie BEV (Battery Electric Vehicles) e FCEV (Fuel Cell Electric Vehicles).

Gruppo 2

Ibridi elettrici. Comprende le categorie MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicles), HEV (Full Hybrid Electric Vehicles), PHEV (Plug in Hybrid Electric Vehicles) ed EREV (Extended Range Electric Vehicles).

Gruppo 3

Comprende le categorie ICE GPL (Internal Combustion Engine Bi-fuel/Dual-fuel GPL/BioGPL), ICE CNG (Internal Combustion Engine Bi-fuel/Dual-fuel CNG/BioCNG), ICE HVO (Internal Combustion Engine Biodiesel HVO) e ICE H2 (Internal Combustion Engine Hydrogen).