ADAC Opel Electric Rally Cup: momenti emozionati si vivranno nella seconda tappa in Olanda

Dopo un entusiasmante inizio di stagione all’inizio di maggio nell’ambito dell’ADAC Rallye Sulingen, i team dell’ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSe” si recheranno nei Paesi Bassi per il secondo round il prossimo fine settimana. L’ELE Rally ha ospitato la prima coppa monomarca di rally elettrico al mondo nella stagione 2022. L’evento su asfalto intorno a Eindhoven impressiona con le sue prove speciali impegnative e un programma straordinario che richiede ai giovani team di lavorare due turni notturni sulle loro Opel Corsa Rally Electric da 100 kW (136 CV).

Seconda gara dell’ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSe” 2024

La partenza della prima tappa avrà luogo venerdì (24 maggio) alle 18:50, prima che i veicoli entrino nel parco chiuso dopo quattro prove speciali e una prova finale alle 23:02. Si prosegue sabato (25 maggio) dalle 12.45 con la ripartenza della seconda tappa con otto prove speciali. L’arrivo a Eindhoven non sarà raggiunto prima delle 23:10. “Guidare al buio è sempre una sfida speciale. Sarà davvero emozionante”, afferma il capo della Opel Motorsport Jörg Schrott.

Ci sarà entusiasmo al secondo round della stagione dell’ADAC Opel Electric Rally Cup. Dopo la sua prima vittoria a Sulingen, Christian Lemke si ritrova per la prima volta nel ruolo dell’uomo da battere. “È un ruolo insolito, ma che sono molto felice di assumere”, ha detto sorridendo il tedesco. In classifica Lemke ha solo due punti di vantaggio sull’austriaco Luca Pröglhöf, che punta alla sua seconda vittoria in una gara di coppa nei Paesi Bassi. E anche l’ungherese Bendegúz Hangodi, che è a soli due punti di distanza, ha obiettivi alti: “Il podio a Sulingen è stato bello, ma non è quello a cui punto. Punto sempre al massimo!”

Anche i tre piloti che partono dai Paesi Bassi hanno molte ambizioni. Lyssia Baudet, sostenuta dall’associazione sportiva automobilistica belga RACB, e le sue concorrenti francesi Alizée Pottier ed Emma Chalvin del team FFSA Academy, che hanno due anni più di lei, vogliono utilizzare ciò che hanno imparato per farsi valere contro i loro colleghi maschi. Una novità nella squadra sono il 19enne Fabian Kamermans e il suo copilota Ashley de Boer.

Saranno presenti anche due equipaggi olandesi: Leo Kurstjens e Jan Gerssen correranno nel team Schmack Motorsport, mentre il giornalista Dries van den Elzen e il copilota Marcel van Elven realizzeranno un ampio articolo per la rivista specializzata olandese “ Autovisie”. L’esperto Timo van der Marel, che ha completato un’intera stagione nell’ADAC Opel Electric Rally Cup nel 2021, sta lavorando anche in un’altra Corsa Rally Electric come “tassista” per rappresentanti dei media e ospiti VIP. Domenica 30 giugno alle 11:15 e alle 19:15 il canale televisivo n-tv trasmetterà una sintesi del Rally ELE nell’ambito della rivista “DRM – Campionato tedesco di rally”.