Fiat nei prossimi giorni annuncerà un grosso investimento a Betim

Stellantis dovrebbe annunciare la prossima settimana un grosso investimento nel suo stabilimento Fiat di Betim, nella regione metropolitana di Belo Horizonte in Brasile. Si tratterebbe di un investimento di 454 milioni di R$ che comporterebbe anche la creazione di 600 posti di lavoro diretti.

Il Ministero dello Sviluppo, dell’Industria, del Commercio e dei Servizi (MDIC) ha pubblicato venerdì sulla “Gazzetta Ufficiale dell’Unione”, 14 nuove ordinanze che consentono alle imprese di partecipare al programma di Mobilità Verde e Innovazione (Mover) e includono questo investimento da parte della casa automobilistica torinese. Con queste ordinanze, le aziende “sono autorizzate a ricevere crediti finanziari in cambio di investimenti in innovazione e decarbonizzazione nel settore automobilistico”, ha affermato il MDIC in una nota.

Stellantis il 20 maggio potrebbe annunciare un grosso investimento per lo stabilimento Fiat di Betim in Brasile

“Si tratta di un progetto di trasferimento di una fabbrica di motori FCA Fiat Chrysler, proveniente da un altro paese, con un investimento previsto di 454 milioni di R$ e la creazione di 600 posti di lavoro diretti”, ha informato il MDIC, che si riferisce ancora a Stellantis come Fiat Chrysler. Contattato, il ministero non ha fornito ulteriori dettagli sulla Fiat. Secondo il ministero, dall’inizio del programma governativo sono state concesse in totale 69 qualifiche. Di questi, 67 sono destinati a unità produttive che già producono ricambi per auto, veicoli leggeri e pesanti in Brasile.

Fiat ha affermato di non aver ancora commentato tali investimenti, ma di aver programmato un grande evento presso l’unità di Betim per lunedì prossimo (20/5). Ci sarà una conferenza stampa per “grandi annunci”, secondo la società, seguita da una cerimonia alla presenza di Emanuele Cappellano, presidente di Stellantis América do Sul, e del governatore del Minas Gerais, Romeu Zema. Nell’occasione saranno almeno tre gli annunci importanti da fare. Non sono stati forniti dettagli, programma o posizione sulle informazioni fornite dal MDIC.

Nel marzo di quest’anno, Stellantis ha annunciato ufficialmente un importante piano di investimenti in Brasile di 30 miliardi di R$ tra il 2025 e il 2030, il più grande nella storia della casa automobilistica nel Paese. I contributi sono stati presentati al presidente Luís Inácio Lula da Silva dal CEO globale dell’azienda, Carlos Tavares, e da Cappellano, il quale ha informato che la casa automobilistica intende lanciare più di 40 veicoli nel Paese, tra cui nuovi modelli e il rinnovamento dell’attuale portafoglio, comprese le sue prime auto ibride e/o elettriche prodotte nel paese.

Non è noto se i 454 milioni di R$ a cui fa riferimento il ministero rientrino o meno nel piano di investimenti annunciato a marzo. L’azienda non rivela ancora quanto investirà in ciascun marchio, ma ha assicurato che il piano è esclusivo per il Brasile, dove Stellantis produce a Betim (MG), Porto Real (RJ) e Goiana (PE).