Stellantis tiene traccia degli obiettivi di sostenibilità nel suo rapporto annuale

Nel Rapporto sulla responsabilità sociale d’impresa 2023 di Stellantis, l’azienda afferma che sta adattando i suoi modelli di business e lanciando nuove tecnologie per ridurre le emissioni di CO2. L’elettrificazione è un’azione chiave per raggiungere questo obiettivo, afferma. Il rapporto afferma che sarà necessario un cambiamento globale affinché il gruppo automobilistico raggiunga i suoi obiettivi.

Stellantis sta adattando i suoi modelli di business per la riduzione delle emissioni di CO2

“La disponibilità di un’infrastruttura comoda e diffusa per la ricarica dei veicoli e per la ricarica rapida svolgerà un ruolo cruciale e dovrà essere facilitata”, afferma il rapporto. La produzione svolge un ruolo piccolo (1%) nell’impronta di carbonio complessiva dell’azienda, afferma il rapporto.

“Per quanto riguarda la produzione automobilistica, la principale causa delle emissioni di gas serra è il consumo di energia”, afferma il rapporto. “Per ridurre il nostro impatto sul clima, Stellantis agisce su diverse leve come l’ottimizzazione dell’efficienza energetica dei processi produttivi, l’utilizzo di energia elettrica derivata da fonti decarbonizzate e l’adozione di tecnologie più efficienti”.

Il rapporto afferma che la maggior parte degli stabilimenti Stellantis sta ottenendo la certificazione ISO-14001 e che l’impatto ambientale delle sue attività produttive sta progressivamente diminuendo. La certificazione ISO-14001 fornisce uno standard riconosciuto a livello mondiale per i sistemi di gestione ambientale.

Stellantis ha affermato che il sostegno governativo sotto forma di sforzi di ricerca e sviluppo sarebbe utile per le soluzioni che gli OEM possono utilizzare per ridurre la propria impronta di carbonio. Il rapporto afferma che le emissioni di CO2 per la sua catena di fornitura rappresentano meno del 10 per cento dell’impronta di carbonio complessiva dell’azienda e i trasporti in entrata e in uscita rappresentano circa l’1 per cento.

“Stiamo lavorando con la nostra base di fornitori per sostenere la nostra leadership sul clima e chiediamo ai fornitori di adottare obiettivi di neutralità climatica e di carbonio che siano in linea con gli impegni di Stellantis”. Il gruppo guidato da Carlos Tavares collabora con i fornitori nella fase di progettazione e sviluppo del prodotto, concentrandosi sull’aumento dell’utilizzo di materiali riciclati. Si concentra inoltre sulla progettazione di prodotti per ottimizzare la riciclabilità.

Stellantis ha ridotto le emissioni di gas serra degli Scope 1, 2 e 3 a 77,1 tonnellate di CO2 per veicolo nel 2023, una riduzione del 7,3 per cento rispetto a 80,2 tonnellate nel 2021. La sua impronta di carbonio assoluta globale si è ridotta da 527,2 milioni di tonnellate nel 2021 a 460,7 milioni di tonnellate nel 2023.

L’obiettivo dell’azienda è ridurre le emissioni di gas serra registrate nel 2021 del 50 per cento per veicolo entro il 2030. Prevede inoltre di raggiungere lo zero netto di carbonio con una percentuale a una cifra entro il 2038. Alla fine del 2023, i veicoli a basse emissioni (LEV) rappresentavano l’11 per cento delle vendite globali di autovetture e autocarri leggeri di Stellantis negli Stati Uniti, rispetto al 3,4 per cento nel 2021.

L’azienda ha l’obiettivo di raggiungere il 37 per cento delle sue vendite globali negli Stati Uniti in LEV entro il 2023 e il 100% entro il 2038. Stellantis ha registrato che le sue attività globali in tutto il mondo hanno prodotto 3.080.249 tonnellate di CO2 nel 2023, in calo di circa il 20 per cento rispetto alle 3.874.486 tonnellate del 2021. Prevede di ridurre le proprie emissioni di CO2 del 50 per cento nel 2025, con il 2021 come punto di riferimento. Si prevede inoltre di ridurre le emissioni del 75 per cento nel 2030 e di arrivare a zero emissioni di carbonio entro il 2038.

Entro la fine del 2023, il 75% dei fornitori strategici di Livello 1 e Livello 2 di Stellantis si è impegnato a rispettare o a promuovere le strategie di riduzione delle emissioni stabilite nell’Accordo sul clima di Parigi, afferma il rapporto. Ciò rispetto al 55% che si era impegnato nel 2021. L’obiettivo dell’azienda è che l’80% dei fornitori si impegni a rispettare l’accordo entro il 2025, il 95% entro il 2030 e il raggiungimento di zero emissioni di carbonio nella catena di fornitura entro il 2038.