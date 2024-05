Stellantis: la crescita nel mercato elettrificato in Europa fa ben sperare

Stellantis ieri ha rivelato i suoi risultati in Europa nei primi 4 mesi dell’anno. In particolare un dato molto interessante a proposito del gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares e che esso ha registrato una crescita significativa nel mercato elettrificato europeo (UE) durante i primi quattro mesi del 2024. “I risultati dei nostri primi mesi riflettono la dura concorrenza del settore, in assenza di incentivi in ​​molti importanti mercati europei.

I risultati di vendita raggiunti da Stellantis nel mercato elettrificato in UE nei primi 4 mesi dell’anno fanno ben sperare

“Stiamo conducendo il passaggio verso l’elettrificazione in molti dei nostri mercati principali e manteniamo un’offerta imbattibile di veicoli commerciali. I solidi risultati delle vendite, il consistente portafoglio ordini e il miglioramento nella gestione degli ordini indicano un impatto positivo anche nel prossimo trimestre. Con il lancio di più di 25 nuovi modelli prodotti in Europa, appartenenti a tutte le nostre marche, prevediamo un ulteriore slancio nel corso dell’anno”, ha dichiarato Uwe Hochgeschurtz, Chief Operating Officer di Stellantis per l’Europa allargata.

Stellantis ha registrato oltre il 6 per cento su base annua nel mercato dei BEV in 10 mercati principali in Europa, tra cui Francia, Portogallo e Polonia. L’azienda nata dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA groupe ha conquistato una quota di mercato da inizio anno del 14,1 per cento nell’UE29. Recentemente Stellantis ha collaborato e investito continuamente nella produzione di veicoli elettrici in Europa.

Ricordiamo infine che nel mese di gennaio del 2024, Stellantis Venture ha investito in Tiamat, azienda con sede in Francia per sviluppare e commercializzare la tecnologia delle batterie agli ioni di sodio. il gruppo automobilistico sta esplorando diverse tecnologie di batterie durante la transizione verso le vendite di veicoli elettrici a batteria (BEV). Si sta anche valutando una partnership con l’azienda cinese CATL. Vedremo dunque nei prossimi mesi che novità arriveranno in proposito dall’azienda del presidente John Elkann.