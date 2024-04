Carlos Tavares: “Alfa Romeo e Lancia torneranno nel mondo delle corse”

Importanti dichiarazioni da parte del numero uno di Stellantis, l’amministratore delegato Carlos Tavares. In occasione di una tavola rotonda con la stampa internazionale che si è svolta presso il circuito di Misano Adriatico in occasione della tappa italiana di Formula E, il CEO del gruppo automobilistico ha parlato del futuro di Alfa Romeo e Lancia nel Motorsport affermando che in futuro i due brand torneranno nuovamente in quel mondo.

Alfa Romeo e Lancia torneranno nel motorsport: parola di Carlos Tavares

Carlos Tavares ha rilasciato queste dichiarazioni mentre era in compagnia del responsabile motorsport di Stellantis, Jean-Marc Finot e con il CEO di Maserati Davide Grasso. Ricordiamo infatti che al monento Stellantis è presente in questa categoria con DS Automobiles e Maserati in Formula E e con Peugeot nel WEC. Quando Alfa Romeo e Lancia torneranno ad essere protagoniste in pista e nei rally non è stato ancora stabilito ma che ciò accadrà è ormai certo. Per quanto rigaurda Alfa Romeo, il manager portoghese ha detto che il motorsport è nel suo DNA e dunque ad un certo punto dopo l’uscita dalla Formula 1 in qualche maniera avverrà il suo ritorno nelle gare.

Carlos Tavares risponendo alla stampa ha detto che ancora è presto per dire esattamente in quale categoria Alfa Romeo farà il suo rientro nel mondo delle gare, in quanto questo ancora non è stato deciso, ma che questo comunque è scontato che accada. Ci vorranno ancora un bel pò di mesi prima di capire quello che accadrà in proposito con un po’ di certezza.

Al momento le ipotesi sono tante. C’è chi pensa al WEC e chi alla Formula E, ma non possiamo nemmeno escludere che per la casa automobilistica del Biscione vi possa essere un ritorno in grande stile in Formula 1. Secondo Carlos Tavares quello che è importante è trovare il momento giusto di entrare in una disciplina e cioè quello in cui i costi per entrare non sono esageratamente elevati.

Oltre di Alfa Romeo Carlos Tavares ha parlato anche di Lancia. Il portoghese ha detto che anche la casa automobilistica piemontese ad un certo punto tornerà nel mondo del motorsport rally o non rally perchè anche lei merita di stare in quel mondo per quella che è la sua tradizione e il suo DNA. Del resto le tre auto che caratterizzeranno la sua gamma saranno tutte e tre dotate di versioni sportive HF particolarmente adatte al motorsport.

Il CEO di Stellantis ha detto che il rientro di Lancia nel Motorsport dipenderà anche da come andranno nel frattempo le cose ma che sicuramente per rilanciare i valori di cui il marchio è portavoce il rientro nel Motorsport è sicuramente un’ipotesi concreta a patto che Lancia come azienda sia in grado di sostenere l’investimento. Il CEO in questo senso ha fatto l’esempio di Alfa Romeo che tornerà nel motorsport in quanto già da alcuni anni è tornata ad essere un’azienda redditizia. Tavares dunque si aspetta di ottenere gli stessi risultati anche con Lancia. Vedremo dunque come e soprattutto quando Alfa Romeo e Lancia torneranno a dire la loro nel mondo degli sport motoristici come molti dei loro fan si augura da tempo.