Ecco tutto quello che sappiamo sul futuro Alfa Romeo E-SUV

Alfa Romeo E-SUV sarà una delle future novità che arriveranno nella gamma della casa automobilistica del Biscione. Il suo debutto non è stato ancora ufficialmente confermato ma secondo voci di corridoio potrebbe avvenire entro la fine del 2027. In parole povere sarebbe la prima vettura ad arrivare dopo quelle già approvate da Stellantis e cioè Junior, la nuova Stelvio e la nuova Giulia.

Il 2027 potrebbe essere l’anno giusto per Alfa Romeo E-SUV: ecco tutto quello che sappiamo

Si dice che Alfa Romeo E-SUV che qui vi mostriamo in alcuni render possa dare origine ad un nuovo linguaggio di design per la casa automobilistica del Biscione diverso da quello che caratterizza Junior e anche le future Stelvio e Giulia che dovrebbe avere elementi di design visto nel recente SUV compatto.

Alfa Romeo E-SUV dovrebbe essere il modello giusto per poter definitivamente sfondare in mercati importanti e difficili come quello americano e quello cinese. Si tratterà di un veicolo di grandi dimensioni che sfiorerà i 5 metri con un aspetto muscoloso, massiccio ed elegante. Nonostante le dimensioni imponenti il SUV comunque avrà una certa sportività con una carrozzeria molto aerodinamica nello stile.

Alfa Romeo E-SUV già da tempo viene sviluppato e a proposito di questo modello il CEO del Biscione Imparato ha dichiarato che potrebbe stupire per il suo design. Questa vettura nascerà su una versione allungata della piattaforma STLA Large e potrebbe avere molto in comune con un altro modello molto atteso di Stellantis e cioè Jeep Wagoneer S. Questa auto che debutterà entro la fine del prossimo anno dunque ci fornirà qualche indizio su quelle che potrebbero essere le caratteristiche di questa futura auto di Alfa Romeo.

Alfa Romeo E-SUV sarà la futura ammiraglia del marchio che riporterà la casa milanese dopo molti anni nel segmento E. In quanto tale, essa offrirà il meglio di cui è capace Alfa Romeo in termini di piacere di guida, sportività eleganza, design italiano e lusso. Il modello sarà dotato anche di STLA Brain e dunque sfrutterà le ultime tecnologie e anche l’Intelligenza Artificiale per garantire la migliore manovrabilità e piacere di guida possibile. L’auto dovrebbe essere solo elettrica al 100 per cento anche se come per tutte le altre auto di Stellantis non possiamo escludere a questo punto la presenza di qualche versione termica dato la crescita lenta della domanda di auto elettriche a livello globale.

L’ufficializzazione del debutto di questo modello nel 2027 la avremo molto probabilmente entro la fine del prossimo anno. Il nome ancora non si conosce ma è probabile che come fatto con Junior il biscione decida di optare per un nome che fa parte della storia del brand e non per uno di fantasia fino ad ora mai usato. Vedremo dunque cos’altro emergerà nel corso dei prossimi mesi a proposito di questo modello.