Jeep Gladiator 4xe arriverà nel 2025

In un recente post su LinkedIn, il CEO di Jeep Antonio Filosa ha svelato un aggiornamento elettrizzante per gli appassionati Jeep: l’introduzione del modello ibrido plug-in (PHEV) Jeep Gladiator 4xe nel 2025. L’annuncio di Filosa non solo consolida l’impegno di Jeep nell’espansione della propria gamma di veicoli elettrificati, ma anche riflette l’impegno del marchio nell’offrire ai clienti una scelta più ampia.

“L’anno prossimo estenderemo ulteriormente questa libertà di scelta con il lancio di Jeep Gladiator 4xe che si unirà agli ibridi plug-in n. 1 e n. 2 più venduti negli Stati Uniti, la Jeep Wrangler Unlimited 4xe e Jeep Grand Cherokee 4xe “, ha condiviso Filosa nel suo post su LinkedIn.

Questa notizia arriva dopo l’accordo contrattuale siglato dalla United Auto Workers (UAW) lo scorso anno, il quale lasciava intendere l’arrivo del Gladiator 4xe entro il 2025. Con l’annuncio ufficiale, gli appassionati Jeep possono ora aspettarsi con trepidazione l’arrivo della versione elettrificata dell’iconico pick-up.

Anche se i dettagli specifici su Jeep Gladiator 4xe devono ancora essere rivelati, si prevede che presenterà un aggiornamento del propulsore rispetto alla sua controparte a benzina. Traendo ispirazione dal Wrangler Unlimited 4xe, che vanta un motore turbo a quattro cilindri in linea da 2,0 litri integrato con due motori elettrici e un pacco batteria da 400 volt, il Gladiator 4xe promette di offrire efficienza e prestazioni.

Le proposte elettrificate di Jeep hanno già ricevuto lodi per le loro prestazioni impressionanti e il loro impegno ecologico. Con il Wrangler 4xe che testimonia l’impegno del marchio verso l’innovazione, il Gladiator 4xe si prepara a seguire questa eredità, offrendo ai clienti un convincente equilibrio tra capacità e sostenibilità.

La produzione di Jeep Gladiator 4xe inizierà molto probabilmente nel terzo trimestre del 2025, inaugurando una nuova era di avventure elettrificate per gli appassionati Jeep. Mentre il marchio continua ad ampliare i confini delle prestazioni fuoristrada e della sostenibilità, il Gladiator 4xe rappresenta un coraggioso passo avanti, promettendo un’esperienza di guida esaltante sia su strada che fuoristrada.