Nuova Alfa Romeo Giulietta: con Tonale e Junior per il dominio tra le compatte premium

Nuova Alfa Romeo Giulietta potrebbe arrivare dopo il 2027 se le cose si metteranno in una certa maniera per la casa automobilistica del Biscione come confermato ad alcuni media dallo stesso numero uno di Alfa Romeo, il CEO Jean Philippe Imparato. Molto dipenderà da come andranno le cose con Tonale, Junior, e le nuove Stelvio e Giulia che debutteranno rispettivamente nel 2025 e nel 2026. Anche la situazione geopolitica potrebbe fare la differenza a proposito dell’arrivo di questo modello sul mercato.

Con la nuova Alfa Romeo Giulietta, Tonale e Junior importanti quote di mercato per il Biscione

Quello che sembra abbastanza certo è che con l’eventuale arrivo di una nuova Alfa Romeo Giulietta, la casa automobilistica del Biscione potrebbe diventare una delle principali protagoniste se non addirittura la dominatrice nel segmento delle auto premium compatte. Con Giulietta, Tonale e Junior importanti quote di mercato potrebbero essere garantire alla casa milanese in futuro.

La nuova Alfa Romeo Giulietta, che qui vi mostriamo in alcuni recenti render tra cui quello di Salvatore Lepore, se dovesse realmente tornare utilizzerebbe la piattaforma STLA Medium di Stellantis, la stessa che verrà impiegata anche dalla nuova Lancia Delta. Non a caso si dice che queste due auto potrebbero avere molto in comune a cominciare dalla piattaforma, per poi continuare con la gamma dei motori. Le due auto avrebbero inoltre dimensioni simili e potrebbero essere prodotte nella stessa fabbrica.

Qualcuno spera che alla fine per queste due auto possa essere scelta la fabbrica Stellantis di Melfi che è l’unica in Italia a produrre auto su piattaforma STLA Medium. Questa dovrebbe garantire autonomie fino a 799 km e potenze fino ad oltre 400 Cavalli. Ovviamente se arriverà una nuova Alfa Romeo Giulietta questa quasi di sicuro avrà anche una versione quadrifoglio. Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito nei prossimi mesi.