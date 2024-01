Fiat Strada è stato il veicolo più venduto in Brasile nel 2023

Fiat Strada è stata il nuovo veicolo più venduto in Brasile nel 2023, secondo la Federazione nazionale brasiliana per la distribuzione di veicoli a motore (Fenabrave). Nel paese sono state vendute 120.600 unità del pick-up. Il modello di Fiat è in cima alla lista dal 2021, quando fu per la prima volta il veicolo più venduto dell’anno e spodestò dalla cima della lista la Chevrolet Onix, che era stata leader per sei anni consecutivi.

Anche nel 2022 il pick-up ha chiuso l’anno al comando, con 112.456 unità immatricolate. La novità del 2023 in Brasile è rappresentata dal secondo posto della Volkswagen Polo. Il nuovo modello d’ingresso del marchio, dopo il ritiro della Gol, ha avuto 111.242 unità immatricolate nel 2023. La Chevrolet Onix si è classificata al terzo posto, con 102.043 unità.

I dati sono stati pubblicati questo giovedì 4 gennaio da Fenabrave. Le immatricolazioni totali nel paese sono aumentate del 9,7 per cento nel 2023, supportate dal programma di sconti auto zero del governo federale a metà anno. Oltre al primo posto di Fiat Strada segnaliamo inoltre che tra le case automobilistiche, leader nelle immatricolazioni è stata la Fiat, con una quota del 21,82 per cento del mercato delle automobili e dei veicoli commerciali leggeri. La Volkswagen segue a ruota con il 15,83 per cento.

Tra le 10 auto più vendute in Brasile nel 2023 segnaliamo oltre a Fiat Strada la presenza di altri due modelli della principale casa automobilistica italiana. Ci riferiamo alla city car Fiat Mobi che con 73.428 unità immatricolate si è piazzata in sesta posizione e alla berlina compatta Fiat Argo che invece con 66.717 unità si è piazzata in ottava posizione della classifica generale. Per Fiat dunque il 2023 che si è appena concluso si è confermato come un anno davvero ottimo.