Fiat 500e: due nuove versioni speciali per la city car elettrica

Fiat ha annunciato l’arrivo di alcune novità interessanti per la sua Fiat 500e completamente elettrica, introducendo due nuove versioni speciali che si aggiungono alla versione (RED): Inspired By Beauty e Inspired By Music.

Ciascun modello celebra un pilastro sia del brand di Stellantis che della cultura italiana, come sottolineato da Olivier Francois – CEO di Fiat e Global CMO di Stellantis – durante la presentazione avvenuta all’evento Aspen Ideas: Climate a Miami.

“Fiat e la 500 sono intrinsecamente legate alla cultura italiana, quindi unire la nostra city car completamente elettrica con due tesori riconosciuti del paese è una scelta naturale. La Fiat 500e riflette molteplici aspetti del suo retaggio italiano. Celebrando stile e cultura, le due nuove varianti Inspired By enfatizzano il DNA italiano della 500 Elettrica in un modo che solo Fiat sa fare”, ha detto Francois.

Fiat 500e: arrivano in Nord America le varianti Inspired By Beauty e Music

Derivata dal particolare colore oro rosa, la Fiat 500e Inspired By Beauty si distingue per caratteristiche esterne come calotte degli specchietti retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria e i profili cromati della cornice dei finestrini.

L’abitacolo unisce stile e comfort con sedili in ecopelle beige, volante morbido al tatto e cruscotto avvolto in ecopelle chic. Il prezzo di partenza della versione Inspired By Beauty è di 36.000 dollari (32.916 euro).

L’esperienza dell’arte sonora prende forma nella Fiat 500e Inspired By Music, unendo due icone italiane – la Cinquecento e Andrea Bocelli – in un capolavoro dedicato agli audiofili EV. Con la sua colorazione Piano Black, la versione Inspired By Music rende omaggio ad alcune delle più belle musiche del mondo con un impianto audio JBL con sette altoparlanti amplificati con subwoofer.

Il sistema Virtual Venues del sistema audio JBL offre agli ascoltatori un’esperienza audio in realtà virtuale che modifica le caratteristiche acustiche dell’auto a seconda della location scelta, trasportando gli ascoltatori in ambienti di ascolto unici. Il prezzo di partenza è di 36.000 dollari (32.916 euro).

Le due 500e Inspired By introducono per la prima volta un sistema di guida attiva di Livello 2 su una Fiat destinata al Nord America. Questa tecnologia, combinando il cruise control adattivo e l’assistenza al mantenimento della corsia, supporta il conducente su strade selezionate. La 500e è la prima auto completamente elettrica nel suo segmento ad offrire tecnologia assistita al conducente di Livello 2.

La 500e, il BEV per passeggeri più leggero presente sul mercato nordamericano, vanta un’autonomia massima di 240 km con una sola carica, resa possibile da una batteria da 42 KWh con un tempo di ricarica da 11 kW di 4 ore e 15 minuti.

Ogni esemplare include telematica Fiat con tre anni di connettività tramite app per smartphone. Sul fronte delle prestazioni, la city car a zero emissioni propone 119 CV di potenza e 220 Nm di coppia massima, scattando da 0 a 96 km/h in 8,5 secondi.

Le nuove Fiat 500e Inspired By Beauty e Music saranno disponibili nelle concessionarie Fiat in Nord America a partire dal terzo trimestre di quest’anno.