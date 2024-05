Opel ha un nuovo responsabile della comunicazione

Opel sta rafforzando il suo team PR centrale. Dal 1° maggio Franziska Queling è stata nominata responsabile del dipartimento Corporate & Internal Communications. Succede a Roland Korioth che assumerà nuove funzioni centrali nell’ambito della Comunicazione. Queling è responsabile della comunicazione dei dipendenti in tutte le sedi aziendali e delle questioni economiche globali relative ai marchi Opel/Vauxhall.

Franziska Queling nominata responsabile della comunicazione aziendale e interna di Opel

“Siamo molto lieti di dare il benvenuto a Franziska nel nostro team. È un’esperta di comunicazione e brand automobilistici con esperienza internazionale. Le sue capacità strategiche contribuiranno a rafforzare ulteriormente la reputazione della nostra azienda”, ha affermato il Vice Presidente delle Comunicazioni Harald Hamprecht.

Franziska Queling è un’esperta qualificata di comunicazione e da oltre dieci anni lavora nei settori delle pubbliche relazioni e della comunicazione finanziaria per marchi automobilistici di diversi segmenti: dal premium al lusso fino al mercato di volume. Ha maturato esperienza presso Audi AG, Automobili Pininfarina e Fisker Inc. presso le sedi centrali di aziende europee e globali, come ad esempio per Audi China a Pechino.

“Non vedo l’ora di assumere il mio nuovo ruolo in Opel, un marchio con il quale ho stretti legami grazie alla mia città natale, Kaiserslautern”, ha affermato Franziska Queling. “Questo marchio ricco di tradizione costruisce automobili da 125 anni ed è sinonimo di ingegneria tedesca a prezzi accessibili. Soprattutto in tempi di crescente concorrenza dall’estero, vorrei aumentare ulteriormente la consapevolezza dei valori dell’azienda e della sua attuale offensiva sull’elettromobilità con un design fresco, emozionando ulteriormente i marchi Opel/Vauxhall in tutto il mondo con uno storytelling su misura”.