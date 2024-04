Opel: nuova identità aziendale per le concessionarie del brand tedesco

Le concessionarie Opel presto brilleranno di nuovo splendore e porteranno i clienti in un mondo completamente nuovo ed elettrizzante. Il futuro del marchio con la nuova identità aziendale potrà essere sperimentato da tutti i visitatori sul posto: un ambiente moderno e mirato che riflette chiaramente i valori del marchio tedesco di Stellantis.

Audace e chiara: la nuova identità aziendale del concessionario porta i clienti in un nuovo mondo Opel

“L’implementazione dei nuovi showroom rappresenta un grande passo avanti – per il marchio Opel e ciascuno dei nostri concessionari di automobili partner. Perché i nostri partner rappresentano un collegamento fondamentale tra il marchio e i clienti. Rendono tangibili i valori del marchio – attraverso la presentazione dei nostri modelli innovativi e ora anche con un aspetto showroom incentrato sul cliente, contemporaneo e rappresentativo. I nostri clienti decidono da soli quando è il momento di visitare un rivenditore. Il numero delle visite dei clienti in loco diminuisce; in media i clienti si recano al concessionario una sola volta. Con la nuova identità aziendale retail ti sentirai subito in buone mani con i nostri partner. È progettato per focalizzare l’attenzione sul cliente e per consentire uno scambio semplice e chiaro”, afferma Rebecca Reinermann, direttrice marketing di Opel.

Aspetto audace, colori chiari e forme limitate all’essenziale: in futuro i concessionari di automobili saranno inconfondibili dall’esterno come rappresentazioni regionali del marchio. I colori giallo e grigio scuro dominano l’aspetto esterno. La colonna gialla dal design chiaro e moderno con il nuovo logo Opel Blitz e la scritta Opel attira l’attenzione già prima di entrare nel locale e ti invita a entrare nella concessionaria dell’auto. Anche di notte la colonna di vetro è ben illuminata, in modo che l’immagine del marchio sia visibile anche da lontano.

Lo showroom all’interno della concessionaria accoglie i visitatori con un layout altrettanto chiaro e mirato: ogni postazione ha una sua inconfondibile funzione. Il punto focale centrale è l’area esteticamente e puramente progettata in giallo Opel brillante. Il cosiddetto “Discovery Hub” funziona come un’area lounge con sedie e divani dal design unico dove i clienti possono rilassarsi e imparare di più sul futuro digitale e sul ricco patrimonio del marchio. Qui puoi trovare anche un’ampia gamma di articoli di merchandising, dalla moda del marchio Opel agli accessori pratici.

I singoli modelli Opel risaltano chiaramente davanti alle superfici altrimenti bianche e grigie. Strisce luminose mirate sopra i veicoli li evidenziano abilmente e sottolineano il caratteristico design del brand. Il “wall elettrico” mostra quanto possa essere semplice l’elettromobilità nella vita di tutti i giorni: qui puoi trovare un’ampia varietà di opzioni di ricarica che la casa tedesca ha nel suo repertorio, dalla wallbox al “caricabatterie universale”.

I clienti possono informarsi direttamente sul posto sulle diverse opzioni e sui rispettivi vantaggi e chiarire ulteriori domande sull’elettromobilità parlando con i dipendenti. Anche l’area appositamente progettata, dove si possono svolgere consulenze personali e discussioni di vendita, trasmette un’atmosfera moderna e di benessere. In questo modo, il partner Opel locale diventa il punto di contatto perfetto che collega l’esperienza fisica con il mondo elettrificato e digitale.

Con il loro design moderno, chiaro e mirato, in futuro i concessionari di automobili sottolineeranno ancora di più ciò che Opel intende per “tedesco moderno”: un’atmosfera aperta e invitante per tutti con modelli che promettono una mobilità elettrificata a prova di futuro e riducono l’impronta di CO2.