Villa La Massa Excellence 2025: verso il concorso d’eleganza per supercar

Villa La Massa Excellence 2025 si avvicina all’orizzonte. Il conto alla rovescia è già iniziato, anche se mancano diversi mesi all’appello. L’evento andrà in scena dal 17 al 19 ottobre. Sarà complementare rispetto al Concorso d’Eleganza di Villa d’Este, che si celebra in un’altra prestigiosa struttura dello stesso gruppo. Anche qui si punta alla valorizzazione della cultura dell’automobile, ma in modo diverso.

Mentre sulle rive del lago di Como si celebra, soprattutto, lo splendore creativo delle auto storiche, nella splendida dimora alle porte di Firenze, affacciata sull’Arno, il centro della scena sarà riservato alle più iconiche supercar di manifattura. Si tratta, in pratica, di auto costruite a partire dagli anni ’90.

Villa La Massa Excellence dedica, infatti, il suo Concorso d’Eleganza a straordinarie auto moderne e contemporanee, come fece Villa d’Este negli anni ’20 del secolo scorso, dove le vetture presentate erano quelle più ambite del momento. Nel 2025, l’appuntamento toscano scriverà la terza tappa del suo giovane ma intenso cammino. Per avere un’idea di cosa il pubblico potrà ammirare, basta ricordare che nel 2023 la Coppa d’Oro Villa La Massa è andata al prototipo della mitica Ferrari F40, mentre lo scorso anno il riconoscimento è stato assegnato a una rara Bugatti EB 110.

Foto Canossa

Il parterre è sempre stato di altissimo livello. Anche quest’anno sarà così. Un fatto scontato, vista la partnership con Canossa, azienda leader nell’organizzazione di eventi al top. Ancora una volta la selezione delle auto avverrà a cura di esperti di design, arte e sport, oltre che del mondo delle quattro ruote.

Insieme alla Coppa d’Oro (una sorta di Best of Show) saranno assegnati due altri riconoscimenti molto ambiti: il “People’s Choice”, conferito direttamente dal pubblico presente durante la giornata del sabato (Public Day), e il “Future Choice” conferito da una speciale Giuria Junior, composta da bambini e adolescenti, che selezioneranno l’auto più in linea coi loro gusti. Il tutto in una cornice ambientale mozzafiato, capace di incastonare al meglio lo splendore aureo dei mezzi in concorso.

Villa La Massa è un gioiello architettonico dell’epoca Medicea. La storica dimora, di grande fascino architettonico, si giova dell’abbraccio di un parco di dieci ettari, che lascia a bocca aperta. Qui le linee mozzafiato delle supercar rimesse al giudizio degli specialisti saranno valorizzante al meglio, in un quadro glamour di grande effetto sensoriale, per un pacchetto al top.