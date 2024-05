Jeep Gladiator: per la prima volta nel pickup debutta il colore Tuscadero

Tuscadero, l’audace, profondo e intenso colore magenta cromatico utilizzato per la carrozzeria di auto, reso famoso dall’iconica Jeep Wrangler, è ora disponibile per la prima volta su Jeep Gladiator, il pickup di medie dimensioni della casa americana che come sappiamo è il modello della sua gamma più adatto all’off-road.

Il colore Tuscadero arriva a grande richiesta su Jeep Gladiator dopo il successo ottenuto con l’iconica Jeep Wrangler

“I nostri appassionati fan Jeep hanno chiesto questo colore in tiratura limitata per Jeep Gladiator. Li abbiamo ascoltati”, ha affermato Bill Peffer, vicepresidente senior e responsabile del marchio Jeep per il Nord America. “Ora Gladiator è l’unico pick up in grado di offrire libertà all’aria aperta e l’unico pick up disponibile con il colore Tuscadero.”

Circa 30 mila clienti hanno effettuato ordini per Tuscadero quando ha debuttato nel 2021 su Jeep Wrangler, rendendolo un fuoriclasse nella gamma di colori vivaci in edizione limitata, tra cui Gobi, Gecko, Chief e Nacho, che aggiungono personalizzazione e fascino ai veicoli del marchio Jeep. dalla fabbrica, Tuscadero ha debuttato sulla nuova Jeep Wrangler 2024 il mese scorso e arriverà nelle concessionarie quest’estate.

La Jeep Gladiator 2024 è ora disponibile in otto colori esterni, tra cui Tuscadero e Anvil, novità per il 2024, oltre a molteplici libertà all’aria aperta. opzioni, tra cui tre opzioni per la parte superiore rimovibile, due opzioni per le porte rimovibili e un parabrezza pieghevole.

Tuscadero è disponibile per l’ordine da ora fino alla fine dell’anno modello 2024 al prezzo al dettaglio suggerito dal produttore statunitense (MSRP) di $ 895 su Gladiator Sport, Mojave e Rubicon. La gamma del popolare pickup si espanderà con ulteriori allestimenti nel corso di questo trimestre e arriverà negli showroom quest’estate. Vedremo dunque quali altre novità emergeranno a proposito di questo famoso modello della casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis.