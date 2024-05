Stellantis non esclude di dotare di motori termici le auto che saranno lanciate nei prossimi anni

Le vendite delle auto elettriche vanno più lentamente di quanto ipotizzato e le varie case automobilistiche iniziano a correre ai ripari. Anche Stellantis non esclude di poter dotare le sue future auto, che inizialmente sarebbero dovute essere solo elettriche al 100 per cento, di versioni con motore a combustione. Lo ha confermato Natalie Knight (Stellantis Chief Financial Officer). Questa avrebbe detto: “Non posso nascondere che siamo desiderosi di essere vicini ai consumatori. Se si presenterà l’opportunità di offrire versioni termiche di alcuni modelli inizialmente lanciati come veicoli solo elettrici, saremo pronti a considerarla attentamente”.

Sembra sempre più probabile che Stellantis possa dotare le sue future auto di motori a combustione

Tra le auto che inizialmente erano previste solo elettriche ma che invece potrebbero avere versioni a combustione vi sono Jeep Recon e Jeep Wagoneer S. Anche le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia alla fine potrebbero avere in gamma qualche versione ibrida o a benzina. Infine non possiamo nemmeno escludere che stessa sorte potrebbe toccare anche alla futura ammiraglia di Lancia che si chiamerà Gamma o Thema. Del resto le piattaforme STLA di Stellantis sono multi energia e di conseguenza possono essere usate per auto elettriche, ibride ma anche ICE pure.

Stellantis ha voluto sottolineare che il suo obiettivo sarà quello di accontentare i propri clienti quindi se nei prossimi anni questi esprimeranno la volontà di avere ancora a disposizione auto ICE allora il gruppo automobilistico metterà a loro disposizione anche questo tipo di auto. Considerato come stanno andando le cose per alcune elettriche come Fiat 600 e Fiat 500 l’ipotesi sembra prendere decisamente piede.