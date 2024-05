Opel 4/12 HP “Laubfrosch”: 100 anni fa usciva per la prima volta dalla catena di montaggio

Opel iniziò la produzione di automobili 125 anni fa e presto ottenne i primi successi con modelli come la “Doktorwagen” da 4/8 CV. Fin dall’inizio, il produttore si impegnò a rendere possibile la mobilità ad un’ampia fascia della popolazione. La svolta arrivò nel 1924: esattamente 100 anni fa, Opel introdusse la produzione su larga scala utilizzando la tecnologia della catena di montaggio. La prima automobile a uscire dalla linea di produzione in Germania nel 1924 fu la Opel 4/12 HP “Laubfrosch”, sempre verniciata di verde.

Piccola, ecologica, conveniente: la Opel 4/12 HP ha reso la mobilità individuale accessibile

Con il nuovo modello, Opel rivoluzionò l’industria automobilistica in questo paese. Grazie alla sua produzione altamente efficiente, i prezzi scesero e la mobilità individuale su quattro ruote diventò per la prima volta alla portata di molti. Il numero di articoli raggiunse livelli inimmaginabili all’epoca. Dal maggio 1924 al giugno 1931 furono prodotte circa 120.000 unità della Opel 4 PS.

Il ruolo di pioniere delle piccole auto economiche e sempre innovative presso Opel è ora assunto dalla Corsa. Dal suo lancio, avvenuto oltre 40 anni fa, di generazione in generazione porta le tecnologie più avanzate nel segmento delle auto piccole, che gli automobilisti conoscono solitamente solo dalle classi di veicoli più elevate. In quanto “pioniere dell’elettrico”, la Corsa 2019 è il primo modello Opel a dare il segnale di partenza per la grande offensiva elettrica del marchio. Con successo: la Corsa Electric diventa un bestseller e apre la strada a ulteriori sviluppi.

Da allora, Opel ha costantemente elettrificato la sua intera gamma di prodotti e quest’anno il produttore offrirà almeno una variante elettrica a batteria in ogni serie. Tuttavia, 100 anni fa Opel gettò le basi per una produzione in serie moderna ed efficiente, con l’introduzione della tecnologia della catena di montaggio e della Opel 4/12 HP.

La Opel 4/12 HP ruppe con le convenzioni fin dall’inizio, nel 1924: invece di essere grande e nera come la maggior parte dei modelli, si presentava come un veicolo piccolo e robusto in verde. La vettura fu capace di offrire numerose innovazioni, tra cui un motore monoblocco a quattro cilindri con cambio direttamente flangiato, coperchi dei cilindri rimovibili, lubrificazione della pompa dell’olio, frizione multidisco in acciaio, parabrezza regolabile e ruote a disco in acciaio.

Come le ruote, anche il telaio del veicolo fu realizzato in acciaio stampato. Il resto del corpo in acciaio e legno si trovava sopra. Il suo quattro cilindri in linea da un litro accelerava la piccola vettura fino a una velocità massima di 60 km/h e raggiungeva una velocità sostenuta di ben 50 km/h in terza marcia.

L’erede della Opel 4/12 è sicuramente la bestseller Opel Corsa un’auto per tutte le occasioni e per tutti i gruppi di acquirenti. Non per niente è l’utilitaria più popolare in Germania negli ultimi anni. La Corsa colpisce per il suo design caratteristico che include il logo Opel Vizor, lo spazio per cinque persone e le tecnologie che rendono ogni viaggio più rilassante.