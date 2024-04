Stellantis presenta Next Level, il suo piano strategico per il Sud America

Stellantis ha presentato nelle scorse ore Next Level, un piano strategico per il Sud America, che mira a consolidare la leadership, decarbonizzare la mobilità ed espandere le attività dell’azienda nella regione. Dopo aver annunciato il più grande piano di investimenti della storia nell’industria automobilistica brasiliana e sudamericana, per un totale di 32 miliardi di R$ dal 2025 al 2030, il gruppo automobilistico descrive nei dettagli il piano che rafforza la leadership nella regione, rafforza lo sviluppo dell’industria locale e accelera la realizzazione del Dare Piano strategico a lungo termine per il 2030, oltre a mantenere l’azienda come leader nella mobilità pulita, sicura e accessibile in Brasile e Sud America.

Con Next Level, Stellantis mira a consolidare la leadership, decarbonizzare la mobilità ed espandere il business dell’azienda nella regione

“Next Level rappresenta un nuovo ciclo virtuoso, che abbiamo avviato nella regione dopo l’annuncio dei nostri investimenti record. Consolideremo la leadership ed espanderemo il business, con il lancio di nuovi prodotti, investimenti diretti a tutti gli Stellantis Automotive Hub nella regione, l’acquisizione di nuove società, oltre alle altre azioni previste in ciascuno dei pilastri strategici”, spiega Emanuele Cappellano, Presidente di Stellantis in Sud America. Dopo aver annunciato un investimento record di 30 miliardi di R$ in Brasile, Stellantis conferma che 13 miliardi di R$ saranno destinati al Goiana Automotive Hub, a Pernambuco.

Questo investimento comporterà anche una significativa espansione della base di fornitori locali nei prossimi anni. La catena del valore dovrebbe avere più di 100 fornitori installati a Pernambuco, che svilupperanno e produrranno componenti e soluzioni per la propulsione ibrida ed elettrica, decarbonizzando la mobilità e generando nuovi posti di lavoro nella regione. Lo Stellantis de Goiana Automotive Hub è riconosciuto per lo sviluppo di tecnologie all’avanguardia, ora aggiunte agli sforzi di innovazione nell’ibridazione e nell’elettrificazione.

Il Software Center, con sede a Porto Digital, a Recife, è un riferimento nella produzione ed esportazione di software automobilistico, mentre i laboratori installati presso il Polo e in partnership con università del Nordest sono dedicati allo sviluppo di elettronica di bordo e connettività del veicolo, con particolare attenzione ai sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), che rappresentano il fondamento della guida autonoma.

Stellantis annuncia l’avvio della produzione di un nuovo prodotto a El Palomar, in Argentina: la Nuova Peugeot 2008. La produzione del modello nel Paese rafforza l’impegno di Stellantis in Sud America, dove l’azienda mantiene la propria leadership ed è sempre più preparata alla progettazione , sviluppa e produce le automobili più moderne della regione, espandendo la propria attività e soddisfacendo le esigenze dei consumatori locali. Verranno investiti più di 270 milioni di dollari per produrre il nuovo modello in Argentina, oltre ai 320 milioni dollari già investiti nella trasformazione industriale di El Palomar e nell’implementazione della piattaforma modulare CMP.

Si tratterà del primo SUV prodotto da Stellantis in Argentina, e rappresenterà la nascita di un prodotto che rappresenterà una pietra miliare per la produzione nazionale, nel segmento più ambito e competitivo del mercato. Stellantis ha recentemente annunciato l’investimento di 100 milioni di dollari in 360Energy, una società argentina nel settore delle energie rinnovabili, rafforzando il suo impegno verso la neutralità del carbonio nelle sue operazioni.

L’Argentina e il Sud America sono strategici per l’attuazione del piano globale Dare Forward 2030 di Stellantis che mira a raggiungere la neutralità carbonica a livello globale entro il 2038. Con l’investimento annunciato, Stellantis ha ottenuto una partecipazione del 49,5% nella società 360Energy, leader nella generazione di energia solare nei suoi parchi situati nelle province argentine di San Juan, Catamarca e La Rioja.