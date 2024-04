Peugeot festeggia 20 anni di realtà virtuale

Peugeot utilizza la realtà virtuale da 20 anni per innovare in modo più rapido ed efficace. Per due decenni, la casa automobilistica del Leone ha utilizzato il mondo virtuale per servire il mondo reale, soddisfare le esigenze dei clienti e prepararsi per la mobilità sostenibile di domani. La concept car Inception e il comando dello sterzo Hypersquare, due dei progetti più recenti che hanno beneficiato degli strumenti di realtà virtuale, saranno presentati alla fiera VivaTech, che si svolgerà dal 22 al 25 maggio a Parigi.

Da due decenni Peugeot usa la realtà virtuale nello sviluppo delle sue auto

Già nel 2004, Peugeot ha iniziato ad utilizzare gli strumenti della realtà virtuale nel processo di sviluppo dei suoi nuovi modelli attraverso strutture all’avanguardia appena inaugurate in uno spazio di 500 m2 nel cuore dell’ADN (Automotive Design Network) di Stellantis situato a Vélizy, vicino a Parigi.

Nel 2004, anno di apertura del centro stile, nasce CAVE 1, il principale strumento di realtà virtuale utilizzato da Peugeot. Una sala immersiva composta da 5 proiettori con risoluzione 1280 x 1024 pixel abbinati a cinque schermi fissi da 2,90 x 2,32 m. Il set formava una stanza cubica, con immagini proiettate su ciascuna parete. Ciò crea un ambiente 3D coinvolgente per l’utente, in cui veicoli o componenti a grandezza naturale possono essere presentati in modo realistico.

CAVE 1 ha fornito uno strumento di progettazione complementare prima di dare vita ai modelli fisici utilizzando il campo dell’ergonomia e dei processi di produzione. Ha facilitato la comprensione dei progetti, nonché la loro condivisione tra diversi team, consentendo un’implementazione più rapida e offrendo nuove possibilità per apportare modifiche rapide.

Accanto a CAVE 1, Holobench, un tavolo di realtà virtuale composto da due schermi, ha portato un elemento del mondo reale nella realtà virtuale. Ciò ha fornito un’altra dimensione per l’utente, con la tecnologia di feedback della forza che fornisce la visualizzazione delle parti estratte dal modello digitale e la simulazione dell’assemblaggio o dello smontaggio.

Nel 2015, Peugeot è passata al livello successivo accedendo a un nuovo sviluppo nella realtà virtuale: CAVE 2. Questa nuova sala di realtà virtuale immersiva è ancora oggi installata nel cuore di ADN e diversi marchi Stellantis beneficiano dell’installazione. Sei proiettori 4K (4096 x 2160 pixel) proiettano immagini su 5 schermi a parete che misurano 4,50 m di larghezza, 2,37 m di altezza e 3,50 m di profondità.

CAVE 2 offre una capacità tecnologica senza precedenti grazie a 30 computer che incorporano 70 schede grafiche. Questa potenza di elaborazione consente, per la prima volta, di lavorare su dettagli più specifici di design esterno e interno, come finiture e abbinamenti cromatici.

Dal 2004, la realtà virtuale è stata utilizzata nella progettazione di tutti i nuovi modelli PEUGEOT. Consente una rapida valutazione, modifica e validazione dei vari elementi di ciascun progetto prima di passare ai prototipi fisici, che vengono quindi prodotti in quantità minori. Con meno prototipi fisici si risparmia tempo e costi.

Dall’introduzione della realtà virtuale per queste valutazioni, i marchi Stellantis hanno risparmiato più di 3 milioni di euro. Ma non sono solo i veicoli ad essere testati nella Cave 2: gli stand dei saloni dell’auto e persino la scultura del Leone che rappresenta Peugeot sono passati attraverso queste 5 mura.

CAVE 2 ha visto più di 3.000 revisioni progettuali negli ultimi 10 anni, incluso uno degli ultimi progetti PEUGEOT: il comando dello sterzo Hypersquare. È stato presentato e rivisto in diverse interazioni con i team che includevano design, marketing e prodotto, contribuendo al suo sviluppo.

Il Concept Inception incarna la visione ottimistica di Peugeot per i suoi futuri veicoli elettrici con un design felino e un abitacolo rivoluzionario che incorpora una nuova generazione di i-Cockpit. Questa cabina integra il più recente controllo dello sterzo Hypersquare, una tecnologia innovativa che trasforma l’esperienza e il piacere di guida, sostituendo il tradizionale volante con comandi elettrici digitali. Peugeot presenterà per la prima volta al pubblico francese Inception Concept e il suo comando dello sterzo Hypersquare al salone VivaTech, che si svolgerà dal 22 al 25 maggio 2024 a Parigi.