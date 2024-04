Stellantis annuncia la produzione della Peugeot 2008 presso lo stabilimento di El Palomar

Stellantis annuncia il suo investimento nello stabilimento di El Palomar per la produzione di un nuovo prodotto: la Nuova Peugeot 2008. Questo nuovo modello rafforza l’impegno di Stellantis in Sud America, dove l’azienda mantiene la propria leadership ed è sempre più preparato a progettare, sviluppare e produrre le automobili più moderne della regione, espandendo la propria attività, rivalutando il valore dei suoi marchi iconici e, soprattutto, soddisfacendo le esigenze dei propri clienti.

La Nuova Peugeot 2008 sarà il primo SUV prodotto da Stellantis in Argentina

Questo nuovo investimento di 270 milioni di dollari per produrre il nuovo modello in Argentina, si aggiunge ai 320 milioni di dollari già investiti in precedenza per la trasformazione industriale di El Palomar e l’implementazione della piattaforma modulare CMP. La Nuova Peugeot 2008 sarà il primo SUV prodotto da Stellantis in Argentina, e segnerà la nascita di un prodotto che segnerà una pietra miliare nella produzione nazionale, nel segmento più competitivo del mercato.

Stellantis ha presentato Next Level, un piano strategico per il Sud America che mira a consolidare la leadership, decarbonizzare la mobilità ed espandere il business dell’azienda nella regione. L’attuazione di questo piano in Argentina comporterà un investimento iniziale, recentemente annunciato, di 400 milioni di dollari tra il 2025 e il 2030, con l’obiettivo di continuare a guidare, rafforzare lo sviluppo del settore e accelerare l’attuazione del suo piano strategico globale chiamato Dare Forward 2030, oltre a mantenere l’azienda come leader nella mobilità pulita, sicura e accessibile.

“Next Level rappresenta un nuovo circolo virtuoso, che abbiamo avviato nella regione dopo l’annuncio dei nostri investimenti record. Consolideremo la leadership ed espanderemo il business, con il lancio di nuovi prodotti, investimenti diretti a tutti i centri di produzione Stellantis nella regione, l’acquisizione di nuove società, tra le altre azioni previste in ciascuno dei pilastri strategici ”, spiega Emanuele Cappellano, presidente di Stellantis Sud America.