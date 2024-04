Dodge Europe è protagonista della tappa olandese del Campionato WorldSBK

Dodge Europe rafforza la sua presenza alla tappa olandese del Campionato Mondiale Superbike, in un fine settimana ricco di adrenalina e di inizio di nuove avventure per il Marchio. Sul circuito Assen TT, noto anche come la “Cattedrale della velocità”, i fan hanno potuto ammirare le vere prestazioni delle auto ufficiali, scoprire e provare su strada i modelli iconici Dodge ed entrare a far parte della produzione del web serie IN//OUT del marchio.

La partnership tra Dodge Europe e il WorldSBK continua a crescere anche nella tappa olandese del campionato

Le Safety Car Ufficiali, due Dodge Challenger SRT Hellcat e le due Dodge Durango in qualità di Direzione Gara e FIM Safety Officer sono state, ancora una volta, un momento clou del weekend di gare con la loro livrea speciale dedicata alla partnership con il WorldSBK. Ancora una volta la sessione di “hot laps” ha scaldato il pubblico sugli spalti in un fine settimana freddo e piovoso.

Oltre al suo commerciante KW Auto, il Marchio ha avuto un gran numero di visite al suo stand al Paddock show, con quattro modelli V8 “Last Call” disponibili per test di guida: un Dodge Challenger Scatpack alimentato da un motore HEMI V8 6.4L con 485 CV, due Dodge Challenger SRT Hellcat equipaggiati con un motore V8 6.2L Supercharged che eroga 717 CV e un Dodge Durango SRT Hellcat V8 6.2L HEMI che fornisce 707 CV.

Il marchio ha ricevuto un’attenzione mediatica impressionante anche grazie alla presenza di Ida Zetterström (@dragsterfia), NHRA Top Fuel Racer, campionessa europea Top Fuel 2023 e ambasciatrice del marchio Dodge. Durante questo fine settimana di gare, ha vissuto un’esperienza completamente immersiva nel WorldSBK, che includeva il primo giro prima della Gara 1 di sabato a bordo della sua Challenger SRT Hellcat V8 6.2 l personalizzata, che vanta 717 CV. Il momento indimenticabile è stato trasmesso in diretta in tutto il mondo. Ida è stata anche invitata dalla Dorna a prendere parte alla cerimonia di premiazione della Superpole di sabato 20 , consegnando per una volta i trofei invece di riceverli.

L’esclusiva esperienza di Ida al round olandese del WorldSBK sarà raccontata nel primo episodio della nuova stagione di IN//OUT, il progetto editoriale di Dodge focalizzato sulla comunicazione dei valori iconici del Brand e delle entusiasmanti sfide nel contesto europeo. Questa nuova stagione mira a mostrare tutti i modi in cui Dodge può portare i conducenti “DENTRO” il momento per scoprire sempre “FUORI” le prestazioni ordinarie.

“È fantastico tornare in pista con Dodge qui in Europa dopo i miei primi mesi negli Stati Uniti insieme al mio team JCM Racing mentre mi preparo per il mio debutto nella NHRA Top Fuel “, afferma Ida Zetterström. “Il team Dodge Europe ha grandi progetti per la nuova serie, non vedo l’ora di far parte di qualcosa di veramente innovativo in termini di narrazione del marchio: aspetta e guarda cosa abbiamo girato qui ad Assen!

“Dodge Europe è qui per svolgere un ruolo centrale nello spettacolo di tutti i fine settimana del Mondiale SBK, caricando le emozioni dei fan sul circuito e collegati da casa”, afferma Luca Vernoli, responsabile marketing e comunicazione Dodge & RAM Trucks per Enlarged Europe. “Il nostro approccio è quello di comunicare il marchio in Europa attraverso una strategia cross media e, grazie alla fruttuosa collaborazione con Dorna e i suoi partner, continuare ad esplorare entusiasmanti e inedite opportunità mediatiche che verranno rivelate nelle prossime settimane”.

La produzione del nuovo episodio prevede una sorpresa speciale sia per gli appassionati di drag racing che per il mondo della Superbike: rimanete sintonizzati e seguite i canali social di dodge.europe per rimanere aggiornati.